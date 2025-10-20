Omara Corporán, nueva cónsul dominicana en Chicago

  • A P
Omara Corporán, nueva cónsul dominicana en Chicago

Mediante el Decreto núm. 573-25, emitido por el presidente Luis Abinader, la joven abogada Omara Josiel Corporán Castillo fue designada como Cónsul General de la República Dominicana en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, convirtiéndose en una de las dominicanas más jóvenes en ocupar una posición de alto nivel dentro del servicio diplomático nacional.

Con apenas 27 años de edad, Corporán marca un precedente en la historia reciente de la diplomacia dominicana al consolidarse como la cónsul más joven en funciones. Su trayectoria se ha caracterizado por su compromiso con el servicio social, la defensa de causas ciudadanas y una visión moderna del liderazgo público, centrada en la innovación y la inclusión.

Según la nota de prensa enviada, este nombramiento representa una apuesta firme del Gobierno dominicano por la juventud, la innovación y la igualdad de género, reafirmando la voluntad del Estado de abrir paso a nuevas generaciones en la vida diplomática y en la representación internacional del país.

Desde su nueva posición, Corporán impulsará iniciativas destinadas a fortalecer la atención consular, promover los lazos comerciales, culturales y de cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como fomentar un mayor acercamiento con la diáspora dominicana radicada en el Medio Oeste norteamericano.

La designación de Omara Corporán constituye un hito en el servicio exterior, simbolizando una diplomacia renovada en la que la juventud y la participación femenina ocupan un lugar central en la proyección internacional de la República Dominicana.

Tiempo de agradecer y presentar colección de Navidad
A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Omara Corporán, nueva cónsul dominicana en Chicago
Omara Corporán, nueva cónsul dominicana en Chicago
20 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo