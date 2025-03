Omega «El Fuerte» pondrá a vibrar Sabana Grande de Boyá en Sábado Santo

Monte Plata. – El reconocido merenguero urbano, Omega «El Fuerte», promete un espectáculo inolvidable el próximo Sábado Santo, 19 de abril de 2025, en el hotel ecológico «Serapius Green», ubicado en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Bajo el lema «El más Green y el verdadero mambo en Semana Santa», Peter Antonio de la Rosa, nombre de pila del artista, hará vibrar al público con sus grandes éxitos, incluyendo «Melina», «Tú sí quieres, tú no quieres», «Si te vas, qué tengo que hacer», «Chambonea», «Si no me amas» y su más reciente tema, «Mi pecadora».

El concierto, que iniciará a las 3:00 p.m., se llevará a cabo en el club del hotel Serapius Green, un espacio ecológico familiar que ofrece servicios de hotelería, villas, restaurante, bar, área de piscina y diversas actividades de entretenimiento. Este magno evento se realizará bajo la producción de Pepe Meseta.



Los interesados en asistir al evento y disfrutar de las instalaciones de Serapius Green pueden reservar habitaciones y participar en paseos a caballo, paseos en bote, camping, ciclismo y más.