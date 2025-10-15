OMS afirma trastornos neurológicos afectan más tercio población

Dice que hay que dedicar tiempo al sistema nervioso.

  Ginebra.- EFE

Mas de un tercio de la población mundial sufre algún tipo de trastorno neurológico, los que se han convertido en la primera causa de enfermedad y discapacidad, afirmó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado este martes.

La OMS subrayó la necesidad de actuar en la prevención y el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el cerebro y de manera más general con el sistema nervioso, que suelen requerir tratamientos de por vida y que son responsables de la muerte de once millones de personas en el mundo cada año.

“Aun así, a menudo son incomprendidas, infrafinanciadas e ignoradas”, sostuvo la responsable técnica de la Unidad Neurológica de la OMS, Neerja Chowdhary, con motivo de la publicación de un informe sobre las patologías neurológicas.

Señaló que esa situación afecta a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

“En muchos países, la gente no puede conseguir la ayuda que necesita, no hay suficientes neurólogos, los medicamentos son muy caros, los servicios están solo en las grandes ciudades y muchas personas se enfrentan al estigma”, explicó. La OMS llamó a todos los gobiernos del mundo a invertir más en políticas centradas en los trastornos neurológicos, que aseguren el acceso sanitario universal a las personas afectadas, igual que a la prevención y a un seguimiento de los casos.

Tu cerebro tiene su propio día: lo que no sabías sobre el órgano que lo controla todo  

En los países de bajos ingresos hay 82 veces menos neurólogos por cada 100,000 personas que en los países ricos. En este contexto, solo un 32 % de los países tiene una política nacional destinada a los trastornos neurológicos, un 18 % les han destinado fondos y un 25 % los incluyen en sus planes de cobertura sanitaria universal.

Digo