OMS: brote de viruela del mono se debe a contacto muy cercano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizó este martes que el brote de viruela del mono y el contagio de esta enfermedad se está produciendo entre personas por un contacto muy cercano, y no por una transmisión de animales a humanos.

“La viruela del mono está presente en varios animales y es más común en los roedores. La única razón por la que se le llama así es porque fue identificada en un grupo de monos en un zoológico en Dinamarca”, comentó al respecto la portavoz de la OMS, Margaret Harris.

Agregó que la opinión pública “debe entender claramente que la transmisión que estamos viendo es de humano a humano, es una transmisión por contacto cercano y la preocupación debe centrarse en lo que podemos hacer para protegernos y para proteger a los demás».

Harris dijo que el miedo no debe provocar ataques contra animales, en referencia a casos de golpizas y envenenamientos de monos registrados en Brasil. El virus tiene el potencial de saltar de un animal a un humano, pero “esto no es lo que estamos viendo ahora, el riesgo de transmisión es a partir de otro humano y esto se puede parar si la gente que tiene síntomas busca atención médica y toma precauciones para no contagiar».

La OMS está en el proceso de determinar un nombre neutral para esta enfermedad y así evitar que se estigmatice a un grupos de animales o de humanos. La viruela del mono ha sido declarada por la OMS como una emergencia sanitaria internacional, que implica el mismo nivel de alerta que se atribuyó a la covid-19