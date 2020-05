OMS descarta oleadas COVID; sigue activo en meses cálidos

La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, advirtió ayer, lunes, que es erróneo concebir que la COVID-19 actúe por oleadas y es menos virulento en los meses más cálidos, ya que “sigue ahí sin importar la temperatura”. “Llevamos cinco meses de pandemia, y nada indica que el virus vaya a no resurgir en determinados meses”, subrayó en rueda de prensa la experta al ser preguntada sobre posibles “segundas oleadas” de COVID-19 en países donde la pandemia ha remitido.

“Lo que sabemos es que nos tenemos que preparar para que el virus pueda resurgir, y no hace falta que sea en meses de invierno. Ya lo hemos visto en varios países, por lo que debemos permanecer en alerta”, añadió. Explicó que la mayor complicación en meses invernales no derivaría de una hipotética estacionalidad del coronavirus, sino de que casos de COVID-19 y de gripe se confundan.

Sobre la situación en Sudamérica, una de las regiones donde la pandemia avanza más rápidamente, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, indicó que la transmisión es alta en países como Brasil, Chile o Perú. Añadió que en los países de ésa por ahora la forma más efectiva de frenar la pandemia es con medidas de distanciamiento físico, como los confinamientos.

Muertos en el mundo suman 342,029

Ginebra.- EFE.- Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo alcanzaron ayer, lunes, los 5.3 millones de los que 342,029 han fallecido. Los contagios diarios se han acelerado en la última semana y superan ya las 100,000 infecciones por jornada, debido sobre todo al fuerte incremento en el continente americano, la región más afectada con 2.4 millones de casos.

Le sigue Europa, que el fin de semana superó la barrera de los 2 millones de contagios, aunque es la región con una curva más claramente en descenso. A mayor distancia, pero con gráficas en fuerte ascenso, se encuentran Oriente Medio (427,000 contagios), el sur y sureste de Asia (201,000) y África (80,000).

Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, mientras que Rusia y Brasil aparecen casi empatados en segundo lugar, seguidos por tres países europeos donde la pandemia parece remitir con claridad (España, Italia y Reino Unido).