OMS podrá declarar emergencias pandémicas bajo nuevas reglas sanitarias

  • EFE
OMS podrá declarar emergencias pandémicas bajo nuevas reglas sanitarias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (Fuente externa)

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la entrada en vigor este viernes de las nuevas Regulaciones Sanitarias Internacionales (RSI por sus siglas en inglés), que desde ahora le permitirán declarar «emergencias pandémicas» en crisis graves de salud global como la vivida a principios de esta década con la covid-19.

Hasta ahora, el máximo nivel de alerta era el de «emergencia de salud pública de importancia internacional«, que ya se utilizó para la covid-19 y también por otras crisis como el Ébola, la mpox o la gripe A, pero ahora este será el segundo en gravedad, tras el introducido con las nuevas regulaciones.

Otra novedad es la introducción explícita del principio de «solidaridad entre países» en caso de emergencias sanitarias, a raíz de que en la pandemia de covid-19 se hicieran patentes las desigualdades de acceso a vacunas y tratamientos, lo que dificultó la respuesta a la crisis, especialmente en países de rentas más bajas.NOTICIAS RELACIONADA

Mecanismo financiero

Por otro lado, las regulaciones establecen un mecanismo financiero bajo la autoridad de la Asamblea Mundial de la Salud (la reunión anual de los Estados miembros de la OMS) para coordinar mejor los recursos.

La nueva regulación es resultado de enmiendas aprobadas en la asamblea de 2024, las primeras de gran alcance aprobadas por la OMS desde 2005, cuando la RSI se reformó también en respuesta a otra crisis sanitaria, la causada por el SARS (enfermedad causada, como el covid-19, por un coronavirus).

Las nuevas regulaciones han sido rechazadas por 11 de los 194 Estados miembros, entre ellos Estados Unidos, por lo que, según la agencia, en estos países se aplicará el reglamento de 2005.

«Estados Unidos fue el primer país que propuso una enmienda del RSI, por lo que espero que lo reconsidere y se una a la nueva regulación, porque su contribución ha sido muy significativa hasta la conclusión del acuerdo», destacó el jueves en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

OMS podrá declarar emergencias pandémicas bajo nuevas reglas sanitarias
OMS podrá declarar emergencias pandémicas bajo nuevas reglas sanitarias
19 septiembre, 2025
«La lepra se cura», una positiva iniciativa en contra de los estigmas
«La lepra se cura», una positiva iniciativa en contra de los estigmas
15 septiembre, 2025
¿Sufres migraña? Nueve consejos para controlar las crisis
¿Sufres migraña? Nueve consejos para controlar las crisis
11 septiembre, 2025
Aire Limpio: consejos prácticos para reducir la contaminación en tu entorno 
Aire Limpio: consejos prácticos para reducir la contaminación en tu entorno 
6 septiembre, 2025
OMS declara el fin de la emergencia global por viruela símica tras caída de casos
OMS declara el fin de la emergencia global por viruela símica tras caída de casos
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Otra vez la ADP

Otra vez la ADP

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Senasa y las preguntas por responder

Senasa y las preguntas por responder

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Formar desde la sensibilidad humana

Formar desde la sensibilidad humana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo