OMS ve posible erradicar malaria pero no con los métodos actuales

La Organización Mundial de la Salud aseguró que es teóricamente posible erradicar la malaria, pero probablemente no con la vacuna imperfecta y otros métodos de control que se están utilizando en la actualidad.

La OMS está a favor de la erradicación, pero aún quedan grandes interrogantes sobre su viabilidad, lamentó el doctor Pedro Alonso, director del programa mundial de la OMS contra la enfermedad. Alonso reconoció ayer que, “con las herramientas que tenemos ahoy, es poco probable que se logre la erradicación“.

Alonso presentó los resultados de un reporte encargado por la OMS (la agencia de salud de ONU) para evaluar si debe intentar eliminar la malaria.

Según los expertos, esas dudas persistentes hacen que no puedan formular una estrategia clara y, por lo tanto, no puedan proponer un calendario definitivo ni cálculos del costo. La OMS lleva años barajando la idea de erradicar la malaria, algo que intentó por primera vez con campaña lanzada en 1955 pero se abandonó más de 12 años después.