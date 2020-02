Once mueren en accidentes de carreteras; cinco en Bonao y 6 más en Monte Plata

Las primeras horas de la mañana de ayer dejaron un saldo trágico en la autopista Duarte y en una carretera de Monte Plata, donde se produjeron dos accidentes de tránsito que provocaron la muerte de once personas, entre ellas dos miembros de un equipo de trabajo del Ministerio de Administración de Personal.

En ambos casos los accidentes habrían ocurrido a causa del exceso de velocidad de los vehículos involucrados.

Bonao, Monseñor Nouel. En el accidente de la autopista Duarte fallecieron cinco personas y una resultó herida de gravedad como consecuencia de la coalición entre una yipeta y un minubús en la comunidad de Bonaito, próximo a la empresa minera Falconbridge Dominicana.

Los muertos son el médico Juan Francisco María Ramírez, de 28 años, quien laboraba en la clínica Corominas, de Santiago; el fotógrafo Juan Ramón Ventura de León, de 30; y el publicista Louis Miguel Cordero, quienes viajaban en una yipeta Ford Explorer.

Todos residían en Santiago y, de acuerdo a los informes preliminares, pertenecían al Servicio Médico de los Veteranos de Guerra de los Estados Unidos (Medical Liaison & Veteran Assistance), por sus siglas en inglés. El grupo iba a un encuentro del hospital en Santo Domingo con compañeros que se desplazaban en otros vehículos.

También murieron en el accidente Mayra Altagracia Minaya Rodríguez, de 62 años, supervisora del Ministerio de Administración Pública (MAP) (esposa del escritor y político Oquendo Medina); y su chofer Francisco Antonio Montilla Patrocinio, de 49, que vivían en Santo Domingo. Una tercera persona de esa institución que los acompañaba, Tifany de los Santos, está interna en la Plaza de la Salud en estado delicado.

Un pariente del chofer del MAP, que no se identificó, dijo a reporteros de HOY que el accidente se produjo porque el conductor de la yipeta Ford Explorer, donde fallecieron las tres personas, iba a alta velocidad. “Él venía como a 200 kilómetros por hora”, aseguró.

Según otras versiones, el accidente se produjo porque al vehículo del Servicio Médico de los Veteranos de Guerra se le ponchó un neumático cuando se dirigía desde Santiago a Santo Domingo y se estalló contra el minubús en el que iban los empleados del MAP, quienes venían al Cibao en un minibús de la institución.

Los cuerpos fueron levantados por el médico legista Reynaldo González y luego trasladados en ambulancias del 9.1.1 a la morgue del hospital Pedro Emilio Marchena de Bonao, donde fueron retirados por los familiares.

Monte Plata. La tragedia hizo asomo en la zona conocida como “La S”, en el tramo de la carretera El Cacique-Monte Plata, justo sobre el puente del río Cuaza, donde 6 personas fallecieron tras perder el control del vehículo en que viajaban y terminaran cayendo al río.

Hasta ayer de los seis fallecidos (4 hombres y 2 mujeres) solo cuatro habían sido identificados por algunos familiares en la morgue del Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Angel R. Contreras.

Los muertos son Yorgelis Ureña, una menor de 17 años de Los Tres Brazos; Jesús Josue Díaz Ramírez, de 26 años; Oleibis Contreras Mena, de 25 años, de Sabana Perdida y Milagros Eunice Batista, de 18 años, residente en Santo Domingo.

Los ocupantes perdieron la vida al instante, ya que se trasladaban a muy alta velocidad en la madrugada, por este tramo de la carretera, que tan peligroso, que los lugareños le llaman el “puente de la muerte”, debido a que no posee señalización, reina la oscuridad y además está entre dos curvas muy cerradas.

“Todo el que no sabe andar por este tramo, fácilmente termina estrellándose aquí”, dijo Winson Burgos uno de los residentes en la zona, que se detuvo junto a otros curiosos a ver los restos del auto. Según informó la policía, el grupo de jóvenes se desplazaba en un carro Ford, modelo Focus color negro, placa A801891, el cual fue alquilado a Juan Adalberto Rodríguez por tres días por una hermana de una de las víctimas.

Sorpresa y tragedia

Sentada en un rincón del Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Angel R. Contreras, lloraba desconsolada Rosa Ramírez madre de Jesús Josue Díaz uno de los jóvenes que murió junto a otros cinco, en un accidente en la carretera Monte Plata- El Cacique en la zona conocida como “La S”.

La señora Ramírez se enteró no solo de que su hijo de Jesús Josué había muerto en el accidente, sino que además la Policía Nacional lo vincula junto a los 5 que le acompañaban, a una red de asaltantes, que justamente venía en carro en el que perecieron de cometer varios robos en Monte Plata.

“Yo no sabía que el estaba en eso. El me tiraba por WhatApps. Aunque siempre habían rumores, pero no me imaginaba esto”, dijo Rosa Ramírez mientras oraba a Dios para que su hijo, el cual dejó dos hijos y a una mujer embarazada, hubiera tenido la oportunidad de arrepentirse en sus últimos segundos de vida.

Sin embargo, la versión del Fiscal de Monte Plata, Felix Heredia, no indicaba que el cielo esperara al joven, ya que en el carro se encontraron armas de fuego, droga e instrumentos para realizar rompimientos en propiedades. “Al parecer el hecho sucedió después que ejecutaron un robo; un rompimiento de una banca, donde se llevaron dinero y otros objetos. Se les ocupó una armas de fuego ilegales, drogas e instrumentos para violentar propiedades”, dijo el fiscal Heredia.

La queja

Lenin Valdéz, aspirante a senador por PRM se quejó de que más 35 personas han muerto justo en ese puente y las autoridades no hacen nada. “Esto es como ciudadano que lo pido: Hagan algo”, dijo.