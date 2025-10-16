Oncológico del Cibao: por qué el conflicto sigue y qué denuncias salieron a la luz

La crisis severa que desde hace meses enfrenta el Instituto Oncológico Regional del Cibao, en Santiago, se agravó este miércoles tras la negativa del ingeniero Héctor Lora a dejar el puesto de presidente del patronato que dirige la institución, para que lo ocupe el doctor Iván Alexis Mercader Mateo.

Mercader Mateo fue designado tras una asamblea celebrada por médicos de la entidad y denunció que Lora ha permanecido en el cargo de manera ilegal durante siete años, privatizando muchos de los servicios y sin registrar adecuadamente sus acciones ante la Procuraduría General de la República.

«Se estaba privatizando los servicios de esta institución, donde no se debe cobrar habitación privada para nadie y con seguros privados. Esto es una institución pública para el servicio de los que no tienen nada. Entonces, con nuestra presidencia y la directiva entrante, va a volver la decencia, la ecuanimidad, el servicio, la responsabilidad y todo abierto a la comunidad«, aseguró el galeno.

Enfatizó: «Nosotros hemos llegado para restablecer la filosofía y la razón de ser de esta institución… legalmente todo, sin ocultar nada y sin hacer negocios».

De igual modo, Iván Alexis Mercader Mateo advirtió que auditarán la gestión de Héctor Lora y que, de confirmarse las irregularidades denunciadas, se querellarán en su contra ante la justicia.

«Vamos a contratar a un auditor externo para ver qué pasó. Si hay que recurrir a la justicia, se hará», declaró el médico.

Por su parte, la doctora Naly Cruz, quien también pasó a formar parte de la nueva directiva, agregó que la pasada gestión del centro les ha entorpecido el acceso a informaciones administrativas, lo que resulta preocupante.

«Pedimos la nómina de los empleados de la institución… apagaron el sistema, tumbaron el internet para que no pudiéramos tener acceso a la nómina. Entonces, ahora, apagaron el internet también en el departamento de finanzas; entonces, si hay tanta bondad, tanta transparencia, tanta seriedad, honestidad, ¿por qué están haciendo eso?«, comentó la directora médica del Oncológico del Cibao.

«Asalto al patronato»

Entretanto, el ingeniero Héctor Lora asegura ser el presidente legítimo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y calificó de inválido el nombramiento de la directiva que encabeza Mercader Mateo.

«Hemos amanecido con la sorpresa de que ellos han venido a realizar una asamblea para estatutir una nueva directiva del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Ha habido una violación, un atropello a la institucionalidad y al patronato, porque han roto tres puertas. No es válido lo que ellos están haciendo. Ellos han hecho un asalto al patronato, el cual nosotros no vamos a permitir», expresó Lora.

Las denuncias que han salido a la luz

Entre las irregularidades denunciadas en el Oncológico del Cibao se encuentran el despido injustificado de varios médicos, como el caso de Juan Vila, quien era jefe de cirugía oncológica del instituto; un aumento progresivo en los costos de los servicios; pacientes recibiendo tratamientos de quimioterapia en áreas de emergencia y pasillos; así como la intención de eliminar el programa de residencia médica de la institución.

Además, se señala el control de la entidad por un reducido grupo y la intención de convertirla en un centro privado, contraviniendo su origen y naturaleza comunitaria.

Doctor Juan Vila, exjefe de cirugía del Instituto Oncológico Regional del Cibao

Qué dice Salud Pública

Al ser consultado sobre la situación, el ministro de Salud, Víctor Atallah, aclaró que, aunque la administración del Oncológico del Cibao es privada y no forma parte directamente del Estado, la institución que dirige ha enviado seis equipos de habilitación para supervisar la atención a los pacientes y garantizar que los servicios médicos se ofrezcan de manera adecuada.

«Hay una disputa administrativa ahí, pero desde el punto de vista asistencial, el Ministerio de Salud está verificando que cada una de las atenciones se esté dando, y en el caso de que no, estamos dando conexión para que otra red del servicio la supla», sostuvo Atallah.