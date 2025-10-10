Oncólogo alerta es alta cifra población con cáncer en el país



Más de la mitad de las personas que tiene cáncer en República Dominicana llega tarde al médico y eso hace que aumente la mortalidad por la enfermedad.

Esa situación es general, pero pone énfasis en el cáncer de mama, cervix y próstata. Así lo advierte el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo de larga data.

Asegura que el cáncer de mama en la mujer y de próstata en el hombre, son enfermedades que generan alta preocupación. En el caso de mama, mueren alrededor de 500 mujeres cada año y en el de próstata supera los 2,000 casos.

El cáncer de mama va a la par con el de próstata, insiste Ramírez. Mama y próstata son la gran preocupación. El de próstata es escandaloso, los números son epidémicos en los hospitales tratantes. El de mama es el más elevado, con 500 muertes al año y 2,000 casos en ese tiempo.

Estilos de vida

No hay cura general para el cáncer, no es cierto que la industria tenga la cura, como plantean algunas teorías, pero hay cada vez mejores tratamientos, plantea el profesional. También se precisa de detección temprana y mejor calidad de vida. Esto implica, precisa, que la gente (hombres y mujeres), hagan ejercicios, se alimenten mejor y se chequeen la salud en forma regular.

Sin embargo, considera necesario que la población sepa que llevar una vida sana no es garantía de que no se tendrá la enfermedad. Una vida sana ayuda siempre y da capacidad al cuerpo para enfrentar cualquier adversidad con la salud.

Mamógrafo

Ha sido insistente en que en todas las regiones del país haya mamógrafos y que si no es posible tener la lectura en cada lugar, pueda revisarse el estudio a través de la inteligencia artificial. Eso mejoraría el que haya detección temprana y que las personas puedan acceder a tratamiento temprano.

Una experiencia

Aunque las cifras de cáncer son altas, lo mismo que la mortalidad, en República Dominicana se ha avanzado. “Estamos mejor que hace 15 años”. Puso el ejemplo de una experiencia que tiene el Servicio Nacional de Salud en por lo menos 18 hospitales de la red, pero hasta ahora es un plan piloto que debería llevarse a todo el país.

Educación

Contrario a lo que se repite con frecuencia durante octubre, el cáncer de mama no se previene, se detecta temprano. La primera razón para tener cáncer de mama es ser mujer, po rlo que desde los 40 años, todas las mujeres deben realizarse una monografía. En República Dominicana no existe una estrategia oficial que eduque en torno al cáncer. En tanto que, el cáncer cérvico es el que más afecta a las mujeres. Se trata de una enfermedad de la pobreza, que se puede evitar y para la cual hay vacuna. Le preocupa la incidencia de cáncer colon y próstata.