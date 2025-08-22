Onda tropical AL99: ¿tendrá incidencia en República Dominicana?  

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) están monitoreando de cerca la evolución de la onda tropical AL99, ubicada en el Atlántico Tropical Central. Aunque actualmente se encuentra desorganizada, los modelos indican que podría encontrar condiciones más favorables hacia el fin de semana y principios de la próxima semana.

¿Podría afectar a República Dominicana?

Aunque aún no se ha emitido ninguna alerta oficial. El sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, acercándose al arco de las Antillas Menores, lo que incluye a República Dominicana en su trayectoria extendida. Por ahora:

Probabilidad de desarrollo en 48 horas: 40%

Probabilidad de desarrollo en 7 días: 50%

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), ya que cualquier fortalecimiento podría representar riesgos para las islas del Caribe Oriental.

Además, otra onda tropical cercana al arco de las Antillas Menores muestra una probabilidad aún mayor de desarrollo ciclónico (80% en 48 horas y 90% en 7 días), lo que refuerza la necesidad de vigilancia activa.