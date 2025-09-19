Onda tropical y vaguada provocarán aguaceros

Una onda tropical y la incidencia de una vaguada provocarán aguaceros locales, con tronadas aisladas en localidades de San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís, La Vega, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, Santo Domingo y en el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además que las lluvias iniciarán desde la mañana y que se extenderán hasta horas de la tarde.

Tormenta Gabrielle: ¿llegará al Caribe este domingo o se disipará?  

COE alerta ocho provincias

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Dajabón, Elías Píña, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

