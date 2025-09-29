‘One Battle After Another’: la comedia de Anderson y DiCaprio conquista la taquilla en su estreno

‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la película más taquillera del fin de semana, con una recaudación de 22,4 millones de dólares en Estados Unidos, para un acumulado de 48,5 millones a nivel mundial.

Una cifra que supone el mejor estreno de una película de Anderson, que ha dirigido títulos como ‘Magnolia’ (1999), ‘There Will Be Blood’ (2007), ‘The Master’ (2012) o ‘Phantom Thread’ (2017).

El estreno de ‘One Battle After Another’, una brutal comedia que carga contra la situación de los inmigrantes en EE.UU. y en la que también participan Sean Penn, Benicio del Toro o Teyana Taylor, era uno de los más esperados del año, especialmente después de que Steven Spielberg la calificara de “increíble».

En segundo lugar se sitúa la comedia musical ‘Gabby’s Dollhouse- The Movie’, que adapta la serie homónima de Netflix y que consiguió 13,7 millones de dólares en la taquilla estadounidense (19,3 en todo el mundo), según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

‘Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba- The Movie – Infinity Castle’, la cinta de animación japonesa que había sido la número uno en las salas en las dos últimas semanas, baja a la tercera posición, con una recaudación de 7,1 millones de dólares en el fin de semana, lo que eleva su cifra acumulada a 605 millones y la sitúa como la octava de más éxito en lo que va de año.

La cinta de terror ‘The Conjuring- Last Rites’ se quedó con 6,9 millones este fin de semana, para un total de 435 millones desde su estreno. Y ‘The Strangers- Cahpter 2’ obtuvo 5,9 millones en su primer fin de semana en los cines.