ONE sobre Censo: el proceso de levantamiento ha cerrado en 29 provincias

ONE: en 29 provincias el proceso de levantamiento ha sido cerrado

La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas Peña, afirmó hoy que en la mayoría de provincias, específicamente en 29, han cerrado el operativo de levantamiento, y solamente faltarían las provincias La Altagracia, Santiago y Santo Domingo.

La funcionaria dijo que el principal problema con las provincias en las cuáles no han cerrado el operativo de levantamiento, ha sido no contar con todo el personal necesario para la gran carga operativa que requiere el censo, debido a la dificultad de reclutar personas dispuestas a pasar el trabajo que es necesario.

Rivas Peña aseguró que «hemos contado con el respaldo total de la población al proceso, conforme ha avanzado, hemos visto el interés que tienen las personas de recibir a los censista».

Durante una entrevista para el programa Hoy Mismo, explicó que la ONE se comprometió a dar los resultados para el primer semestre el próximo año, fecha que están revisando, debido a que es un proceso que se puede retrasar.

Precisó que los primeros datos que serán publicados serán los datos relacionados al sexo, número total de viviendas y densidad poblacional.

No será necesario extender el CENSO

La directora del ONE comunicó que no habrá más prórroga, ya que no es necesario, recordó que la extensión pasada se realizó por algunos inconvenientes que se presentaron con los dispositivos y su configuración, pero que ya han sido solucionados.

Asimismo, Rivas Peña dijo que la ONE estará anunciando cuál sería el próximo procedimiento a seguir.

Sobre que no hubo día feriado para censar

Rivas Peña informó que no se dio un día feriado para censar a la población debido a experiencias de los censos anteriores, dijo que cuando se dio un día feriado, la gente no se quedó en sus hogares, asimismo afirmó que las personas aprovechaban para salir, e ir a la playa.

Por ese motivo, en esta ocasión se estableció que se debía visitar los hogares hasta cinco veces, hasta encontrarse con alguien a quien censar.

Recuperación de cobertura

La ONE realizará un operativo de recuperación de cobertura, para personas que a la hora de ser censadas se encontraban fuera de su casa, que consiste en recolectar las boletas o formularios dejados por empadronadores en las viviendas con personas ausentes.

La recuperación de cobertura busca poner en marcha otras estrategias con la intención de obtener la mayor cantidad posible.

Este operativo será ejecutado por personal especializado de la ONE y se espera que el proceso tome dos días.