La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó sobre el avance del proceso de empadronamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda, y puntualizó todavía persisten problemas de conectividad en algunos lugares.

El informe número 12 indica que existe una diferencia en el reporte de los empadronadores con los datos recibidos. «Hasta las 10:00 de la noche de ayer, había un total 21,585 empadronadores reportando datos de un total de 25,068. Como resultado de nuestras conversaciones con los equipos de los territorios, hemos encontrado que parte de esta diferencia se debe a que en algunos lugares persisten problemas de conectividad que no están permitiendo la transmisión de los datos levantados»

Una segunda razón es que todavía existen unos pocos polígonos que no han iniciado los trabajos no registrándose transmisión alguna, establece la ONE en su boletín.

Hace varios días, la ONE informó que en virtud de los inconvenientes presentados durante la primera semana del proceso censal, se decidió ampliar el periodo de levantamiento de datos hasta el miércoles 30 de noviembre, a fin de que todos los dominicanos puedan cumplir con su derecho a ser parte del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

El empadronamiento presentó retrasos debido a algunos inconvenientes en terreno que se registraron al inicio de la jornada, los cuales fueron solucionados, según informaron las autoridades.

De acuerdo a un documento de prensa de la entidad, estos esfuerzos han permitido que desde el martes varios municipios ya estén cerrando y otros necesiten días adicionales para concluir.

De acuerdo a lo informado, el censo ha tenido gran acogida por los ciudadanos, quienes han recibido a los empadronadores con la amabilidad y la hospitalidad que caracteriza a los dominicanos.

La ONE agradece la muestra de civismo y contribución de la ciudadanía con el levantamiento de datos para que el país cuente con un sistema estadístico más robusto y confiable que permita mayor nivel de planificación de políticas públicas.

El organismo reitera el llamado para que los ciudadanos que faltan por ser censados, reciban en sus hogares al personal debidamente identificado. El proceso inició el pasado día 10 y estaba previsto concluir hoy.