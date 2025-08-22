Onéximo González solicita suspender su registro como proveedor del Estado

Onéximo González solicita suspender su registro como proveedor del Estado

El vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), ingeniero Onéximo González, solicitó al director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) que le suspenda su registro personal de proveedor del Estado, para garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

A través de una carta enviada al director de la DGCP, Carlos Pimentel, González le solicita que de las instrucciones que considere pertinentes a fin de suspender el Registro de Proveedor del Estado (RPE) 14500.

De igual modo, solicitó que sean suspendidos los números de Registro de Proveedor del Estado de las empresas OG&AA Project Management and Construction SRL y BUNKERMYM SRL, a las que está vinculado.

En el caso de Onéximo González fue designado por el presidente Luis Abinader como vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), mediante el decreto 461-25.

En atención a esta designación es que ha solicitado la suspensión de sus registros de Proveedores del Estado, para dar fiel cumplimiento a la Ley 340-16 de Compras y Contrataciones que prohíbe a los funcionarios públicos, en nivel de dirección, ser oferentes del Estado dominicano.

González se ha desempeñado como consultor por más de 40 años en diversas empresas nacionales e internacionales, así como en organismos de cooperación internacional para los que ha trabajado.

