Erick Rafael Peralta Ortega, quien figura como firmante en el acta del accidente reveló este lunes que la expareja del cantante Onguito Wa, Briante, le pagó 900 dólares por hacerse responsable del hecho en el que murió Avener Elma, de 25 años.

“Ella me mandó por Cash App 900 dólares… Yo lo hice porque yo necesitaba el dinero, yo tengo un problema en estómago y bebo medicamentos para el corazón”, explicó.

“Yo lo hice pensando que era un simple accidente, pensando que todo iba a salir como todos los accidentes, que tú lo reportas, te toman tu declaración normal, pero yo vengo a enterarme de todo lo que pasa cuando yo estoy involucrado ahí en lleno”, y alega que necesitaba el dinero por «un problema en el estómago», añadió.

Indicó que en el barrio se estaba rumorando de que recibiría 20,000 pesos pero solo fueron aproximadamente 48 mil pesos dominicanos.

Ortega dijo además que la influencer fue la persona que lo llamó para que se haga el responsable y acuda a la casa del conductor, desconociendo que la víctima había fallecido.

¨Solo me dijeron que había una persona herida, no muerta¨, aclaró.

“Siempre el terror psicológico que me metían era que yo iba a caer preso si yo me dirigía hacia esta plataforma, si yo declaraba o daba una entrevista o decía algo, me iba a hundir yo mismo”, continuó.

Externó que se arrepiente de haberse hecho responsable de la muerte del hombre ya que provocó que se tirara su moral por el suelo por “dos o tres pesos”.

Asimismo, aseguró que el discurso que debía decir en la Casa de Conductor fue construido por terceros. “Yo vine siendo ahí, prácticamente un muñeco”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa ¨Alofoke Radio Show¨.