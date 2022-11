Cabizbajo y acompañado de su abogado, así llegó el cantante Onguito Wa a la Casa del Conductor, dónde deberá declarar sobre el accidente donde perdió la vida un nacional haitiano.

Al ser abordado por la prensa este se reservó el derecho de dar alguna declaración.

La Fiscalía de Tránsito donde se encuentra el artista está ubicada en la avenida Simón Bolívar, del Distrito Nacional.

Elvis Manuel Santos, nombre real del exponente de música urbana, nueva vez llegó a la palestra pública tras las declaraciones de su expareja Briante, quien aseguró que «Onguito» era la persona que conducía el vehículo del accidente donde murió el extranjero.

Luego, su ¨primo¨ Erick Rafael Peralta, quien anteriormente se había responsabilizado por un accidente de tránsito reveló que recibió 900 dólares para asumir la responsabilidad del hecho.

Se recuerda que el desastre ocurrió la madrugada del 29 de octubre en la avenida Duarte, casi esquina Nicolás de Ovando, Distrito Nacional.

La opinión de abogados sobre Onguito Wa

Abogados consultados por el Periódico Hoy Digital explicaron que Elvis Manuel Santos, alias «Onguito WA» puede ser demandado por daños y perjuicios o responsabilidad civil por los familiares de Elma Avener; quien perdió la vida en un accidente de tránsito al ser atropellado por un vehículo en el que viajaba Santos.

El abogado, Ángel Vargas, dijo a Hoy Digital que aunque «Onguito Wa» no iba conduciendo el vehículo que atropelló a Avener, si Santos es su propietario los abogados de la familia de la víctima pueden proceder en su contra civilmente. En cambio, si el vehículo es rentado, la empresa es la que puede ser sometida a la justicia.

Vargas añadió que la persona que atropelló al joven puede ser condenado a una pena de reclusión de seis meses a dos años de cárcel, según lo que establece la ley.

Asimismo, el jurista indicó que a pesar de que «Onguito Wa» ha estado en varios accidentes de tránsito en los que sí se comprobó su responsabilidad directa, esta situación no tiene peso jurídico para influir en una pena.

Según Vargas, se debe a que en este caso Onguito Wa no conducía el vehículo (hasta donde se sabe), y no lo han condenado por un hecho previo similar, por lo que no se puede justificar -legalmente- una reincidencia en el delito.