Advierte que el alza de la tarifa integrada podría superar el 100 %

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) llamó la atención del Gabinete de Transporte ante los temores de usuarios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Teleférico y el Metro de Los Alcarrizos, cuyas tarifas variarían en diciembre, según se ha anunciado.

Usuarios de la OMSA han expresado su preocupación porque, al adquirir un boleto para combinar con el Metro, el tiempo para realizar el “transfer” es de apenas 45 minutos y, con frecuencia, la espera de una unidad supera ese lapso.

En la actualidad, el boleto para abordar el Metro cuesta RD$20. A partir de diciembre sería de RD$35 cuando se incluyan transbordos sin cambio de ruta, lo que implica un aumento relevante para los bolsillos de los pasajeros.

Tanto el Metro como la OMSA son sistemas de transporte público creados para mejorar la movilidad urbana y permitir que los trabajadores lleguen a tiempo a sus centros de labores. El ajuste tarifario está previsto para diciembre; no obstante, se informó que el precio base del Metro se mantendría en RD$20.

Para los usuarios, el alza anunciada resulta difícil de asimilar porque altera su presupuesto y, además, el límite de tiempo de 30 a 45 minutos para los transbordos provoca pérdidas del beneficio cuando las unidades tardan. ONPECO recordó que, en otros países, cuando se utiliza un boleto dentro de un mismo circuito, el tiempo de conexión suele ser de al menos una hora.

Usuarios de la OMSA explican que abordar un autobús es una tarea ardua por la alta demanda frente a la oferta, lo que incrementa el estrés para alcanzar el Metro dentro del tiempo de transferencia.

ONPECO entiende que se debe estudiar a fondo la situación mediante un levantamiento con los propios usuarios, quienes pueden aportar ideas para una solución óptima, ya sea integrando más unidades de la OMSA o estableciendo mecanismos idóneos que faciliten la movilidad.

La entidad de defensa de los consumidores estima que las medidas para mejorar el transporte deben ampliarse hasta que el derecho a un servicio digno sea una realidad y el caos quede en el pasado.