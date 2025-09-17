ONU: Israel comete genocidio Franja Gaza

Jerusalén/Ginebra.- Agencias

Israel comenzó ayer, martes, su anunciada ofensiva terrestre sobre la capital de la devastada Franja de Gaza, el mismo día en que la ONU declaró que el Estado hebreo está cometiendo un genocidio contra los palestinos.

La Comisión Internacional Investigadora de la ONU así lo determinó mientas tras semanas de intensos bombardeos, los tanques del Ejército de Israel entraron a la ciudad de Gaza. “Gaza arde”, escribió en la red social X el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a primera hora de ayer martes tras una escalada de los bombardeos del Ejército a lo largo de la noche contra la capital, donde aun quedan cientos de miles de civiles.

El martes en la tarde se anunciaba la muerte de más de 100 personas en Gaza. La ofensiva terrestre en ciudad de Gaza, iniciada para acabar con milicianos de Hamás, según la versión de Israel -calcula que hay entre 2,000 y 3,000- durará varios meses, ha vaticinado el portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin.

“Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más”, afirmó en una rueda de prensa virtual. El endurecimiento de los ataques afectó al campamento de refugiados de Shati, los de Tal al Hawa, Al Daraj, Al Maghribi o Al Sabra, Sheikh Radwan y en Al Karama. Según los cálculos de Defensa Civil de la Franja de Gaza, alrededor de 75,000 personas se han quedado sin hogar en la capital desde que el Ejército israelí intensificó hace diez días sus ataques.

Además, Defensa Civil calcula que 150,000 personas han tenido que huir hacia el sur del enclave.