ONU reclama al mundo por financiar solo el 10 % del presupuesto humanitario para Haití

El secretario general de la ONU, António Guterres, reprochó este jueves a la comunidad internacional que solo haya financiado hasta ahora el 10 % de los 908 millones de dólares previstos por Naciones Unidas para la respuesta humanitaria en Haití en 2025.

«Haití sigue siendo vergonzosamente ignorado y con una financiación lamentablemente insuficiente (…) Esto convierte a Haití en el llamamiento humanitario menos financiado del mundo», afirmó Guterres en una sesión temática sobre la prolongada crisis multidimensional que asola a la nación caribeña.

Como consecuencia, advirtió el secretario general de la ONU, más de 1,7 millones de personas corren el riesgo de quedar sin «ningún tipo de asistencia» en Haití, donde la violencia de las pandillas armadas se ha extendido por todo el país y controla prácticamente la totalidad de la capital, Puerto Príncipe.

«No se trata de un déficit de financiación. Es una emergencia de vida o muerte. Insto a todos los donantes a actuar antes de que las operaciones para salvar vidas se detengan por completo», insistió Guterres.

La autoridad estatal se desmorona a medida que la inseguridad se extiende y la población civil se encuentra asediada, con «terribles informes de violaciones y violencia sexual», dijo Guterres.

Según las estadísticas de la ONU, que cuenta sobre el terreno con su misión política llamada BINUH, el saldo humanitario es alarmante: 1,3 millones de personas, la mitad de ellas niños, han huido de sus hogares; y 6 millones (en torno a la mitad de la población) requiere hoy de algún tipo de asistencia humanitaria.

Leer más: Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Así, de acuerdo a Naciones Unidas, Haití se encuentra actualmente entre los cinco focos de «máxima preocupación» por hambre en todo el mundo.

Durante su intervención, el político portugués hizo especial hincapié en la situación de los niños haitianos, uno de los grupos poblaciones más afectados; víctimas de asesinatos, secuestro, reclutamiento forzado o sometidos a «una violencia sexual atroz».

Las Naciones Unidas verificaron 2.269 violaciones graves contra 1.373 niños (incluyendo 213 menores asesinados, 138 mutilados y 302 reclutados) ya en 2024, un aumento de casi cinco veces con respecto al año anterior.

«También me alarma el auge de los llamados grupos comunitarios de autodefensa, algunos alineados con las fuerzas policiales, implicados en graves violaciones, incluidas ejecuciones sumarias de menores», detalló Guterres.

Seguir leyendo: Haití bajo tensión: así sigue la delicada situación del territorio vecino