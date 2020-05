ONU: respuesta mundo contra COVID-19 carece de liderazgo

Cuando los mercados financieros colapsaron y el mundo se enfrentó a su última gran crisis en 2008, las principales potencias trabajaron juntas para restaurar la economía global, pero la pandemia de COVID-19 ha recibido la respuesta contraria: ningún líder, ninguna acción unida para detener la propagación del coronavirus.

La crisis financiera dio origen a la cumbre de líderes del Grupo de los 20, los países más ricos responsables del 80% de la economía global. Pero cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso antes de su cumbre a fines de marzo que los líderes del G20 adoptaran un plan de “guerra” y cooperaran en la respuesta global para frenar al virus, no hubo respuesta.

En una carta del 6 de abril enviada al G20 después de la cumbre, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y otros 164 presidentes, primeros ministros, científicos y figuras globales actuales y anteriores instaron a los líderes del grupo a coordinar la acción “dentro de los próximos días” y acordar medidas para abordar la profundización de las crisis sanitarias y económicas mundiales originadas por el COVID-19. Pero de nuevo, no hubo respuesta.

Guterres, claramente frustrado, dijo a los periodistas el jueves que, en lugar de un “liderazgo sólido” para combatir la pandemia, cada país siguió adelante con una estrategia diferente, aumentando el riesgo de que el virus no desapareciera, sino que se propagara y luego regresara. “Es obvio que hay una falta de liderazgo”, dijo. “Es obvio que la comunidad internacional está dividida en un momento en el que sería más importante que nunca estar unidos”. Guterres dijo que la clave es el liderazgo combinado con el poder. “Vemos ejemplos notables de liderazgo, pero generalmente no están asociados con el poder”, dijo. “Y donde vemos poder, a veces no vemos el liderazgo necesario. Espero que esto se supere más pronto que tarde”. El consejo de Naciones Unidas tampoco ha podido adoptar una resolución que respalde el llamado del secretario general al cese del fuego durante la crisis del coronavirus en varios conflictos.