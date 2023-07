ONU sin fondos para alimentos en Haití

El recorte del 25% se realiza pese a que 4.9 millones de personas, en el país de 11 millones de habitantes necesitan ayuda

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas anunció ayer que se enfrenta a una escasez de fondos y no podrá ayudar a 100,000 personas en Haití este mes que necesitan ayuda urgentemente.

El recorte del 25% se realiza pese a que 4.9 millones de personas, una cantidad récord, en el país de casi 11 millones de habitantes necesitan ayuda para hallar alimentos, indicó. “Estos recortes no podrían llegar en peor momento, cuando los haitianos enfrentan una crisis humanitaria de múltiples niveles, y sus vidas y medios de subsistencia están alterados por la violencia, la inseguridad, la crisis económica y afectaciones climáticas”, dijo Jean-Martin Bauer, director de la agencia para Haití.

La agencia advirtió que su plan de respuesta para Haití sólo está financiado en un 16% y que no podrá proporcionar alimentos a un total de 750,000 haitianos si no obtiene US 121 millones de ahora hasta fin de año. “A menos que recibamos fondos inmediatos, no se pueden descartar más recortes devastadores”, sostuvo Bauer.

En lo que va de año, el Programa Mundial de Alimentos ha proporcionado comidas calientes a más de 450,000 niños.

