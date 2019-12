ONU urge a países tomar acción sobre cambio climático

Madrid.-El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, urgió ayer, domingo, en Madrid a los países a dar el salto a una nueva era de acción climática, porque “el punto de no retorno está a la vista, se nos echa encima”, dijo en una conferencia previa al arranque este lunes de la cumbre climática mundial o COP25.

Guterres ha dado el pistoletazo de salida a esta conferencia que reunirá desde este lunes en Madrid a delegaciones de casi 200 países, con medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno y de organismos multilaterales, para impulsar una lucha global más ambiciosa contra la crisis climática.

“Ya no es un problema a largo plazo”, los cambios climáticos están ocurriendo “mucho más rápido” de lo que avanza la humanidad para frenarlos; “estamos en un agujero y seguimos cavando en él”, como si no hubiera final, pero “pronto será demasiado tarde para escapar”, ha advertido.

“Durante muchas décadas la especie humana ha estado en guerra contra el planeta y el planeta ahora contraataca. Tenemos que dejar de agredir a la naturaleza, y la ciencia nos dice que es posible”.

El impacto de esta crisis climática es evidente- los últimos cinco años han sido los más calurosos, los niveles del mar los más altos, los océanos se acidifican, la biodiversidad esta amenazada; además, los fenómenos extremos aumentan su frecuencia y son más desastrosos, con destrucción y coste de vidas humanas, que no deja de aumentar y con sequías que se agravan hasta niveles alarmantes.

Guterres ha dicho que entiende a la juventud cuando grita en las calles, con un clamor cada vez mayor, para que los gobiernos actúen ya frente a esta crisis porque “estamos poniendo en riesgo su futuro”.

“Mi mensaje no es de desesperación, sino de esperanza para hacer frente a nuestra guerra contra la naturaleza, que tiene que parar y es posible”, como plantean los científicos sobre el tema.