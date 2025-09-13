ONU vota a favor de dos Estados: Israel y Palestina

Gaza continuaba este viernes bajo fuego de Israel. AP

NACIONES UNIDAS.- AP

La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente ayer, viernes, en apoyo de una solución de dos Estados al conflicto entre Israel y los palestinos, ya favor de exhortar a Tel Aviv a comprometerse con un Estado palestino, algo a lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu se opone vehementemente.

El organismo mundial, compuesto por 193 miembros, aprobó una resolución no vinculante que respalda la “Declaración de Nueva York”, que establece un plan por fases para poner fin al conflicto de casi 80 años. La votación fue de 142-10 con 12 abstenciones.

Horas antes de la votación, Netanyahu dijo: “no habrá un Estado palestino”. Habló en la firma de un acuerdo para expandir los asentamientos que dividirán Cisjordania, que los palestinos insisten debe ser parte de su Estado, diciendo: “Este lugar nos pertenece”.

La resolución fue propuesta por Francia y Arabia Saudita, quienes copresidieron una conferencia de alto nivel sobre la implementación de una solución de dos Estados a finales de julio, donde se aprobó la declaración.

Se espera que la guerra de casi dos años en Gaza y el conflicto entre Israel y los palestinos sean el tema principal de la agenda de los líderes mundiales en su reunión anual de la Asamblea General, que comienza el 22 de septiembre. Los palestinos esperan que al menos 10 países más reconozcan el Estado de Palestina, sumándose a los más de 145 países que ya lo hacen.

Consejo ONU condena el ataque Catar

Riyad Mansour, el embajador palestino ante la ONU, dijo que el apoyo a la resolución refleja “el anhelo de casi toda la comunidad internacional de abrir la puerta a la opción de la paz”.

Sin nombrar a Israel, dijo: “Invitamos a una parte que todavía impulsa la opción de la guerra y la destrucción, e intenta eliminar al pueblo palestino y robar su tierra, a escuchar el sonido de la razón —el sonido de la lógica de tratar este asunto pacíficamente, y al mensaje abrumador que ha resonado hoy en esta Asamblea General”. Pero el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, desestimó la resolución calificándola como “teatro”

