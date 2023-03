Opción Democrática se compromete a garantizar mayor representación de las mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el partido Opción Democrática se comprometió a garantizar una representación equilibrada entre hombres y mujeres en la nominación de candidaturas, para lograr una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, y avanzar hacia la protección de sus derechos sociales y políticos.

“La igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres se construye desde la práctica. En Opción Democrática estamos convencidas y convencidos de la importancia de garantizar una mayor representación de las mujeres en los espacios de poder. No es cierto que no hay mujeres capaces, preparadas y con voluntad para hacer buena política, y estamos aquí para demostrarlo”, sostuvo la secretaria de Asuntos Electorales del partido, Nidia Guzmán.

Llamó a la Junta Central Electoral a garantizar el cumplimiento de lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 0104-20, que ordena aplicar el techo de no más de 60% y no menos de 40% de candidaturas entre hombres o mujeres en cada demarcación. Denunció el desacierto de los partidos tradicionales al aprobar una Ley de Régimen Electoral que desconoce este fallo, pretendiendo aplicar esta cuota a nivel nacional, lo que no aseguraría una representación equilibrada.

“Esta decisión expresa el poco interés que tienen los partidos con mayor peso hoy en ambas cámaras legislativas en avanzar hacia la igualdad. Sin mujeres no hay democracia”, afirmó Guzmán.

En tanto, la secretaria de Género de Opción Democrática, Josefina Almánzar, advirtió que República Dominicana tiene una deuda histórica con las mujeres que no puede seguir postergando: “debemos garantizar más y mejores empleos para las mujeres, así como asegurar mejor distribución de los roles de cuidado, ya que la tasa de desempleo en las mujeres casi triplica la de los hombres”, indicó.

También, sostuvo, para avanzar hacia una sociedad más justa, segura e inclusiva para todas es necesario implementar una política integral de educación para la igualdad, que erradique los estereotipos de género que reproducen las violencias hacia las mujeres; así como aprobar una ley prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres.

Resaltó, también, la importancia de garantizar educación sexual integral en las escuelas, y aprobar, finalmente, un Código Penal que incorpore las tres causales, permitiendo que quienes se enfrentan a una de estas tres situaciones extremas, puedan decidir sobre su vida y su salud. “Proteger derechos es un deber de Estado”, concluyó.