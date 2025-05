Opciones a la dureza de los aranceles EUA

Recibidos como un desafío más para las exportaciones dominicanas, en algunos círculos económicos locales lo que más asusta no es la carga aduanal del 10 % para toda mercancía de este origen que llegue a Estados Unidos, sino las consecuencias por efecto dominó de la ofensiva impositiva indiscriminada que haría caer la demanda de productos globalmente y de lo que sería difícil escapar.

Sin embargo, a la luz de la capacidad que muestra el país para superar golpes externos (resiliencia), siendo uno de los primeros en superar años atrás la paralizante pandemia, están dadas las condiciones para repetir la hazaña aprovechando el descenso sostenido de los precios del petróleo y la taza del dólar y el alza significativa del oro, factible de exportar en mayor cantidad asegurando previamente la protección ambiental, algo factible. Además, la forma en que República Dominicana muestra su potencial -con modestas muestras todavía- para diversificar su comercio exterior y su expansiva oferta turística, permiten un razonable grado de optimismo ante el reto del resurgimiento del proteccionismo y el debilitamiento de acuerdos hemisféricos. En las relaciones con su más importante socio comercial, que es Estados Unidos, el país tiene a su favor aparecer en la corta lista de naciones exportadoras situadas en desventaja con una balanza comercial completamente favorable a los norteamericanos. Por tanto, ninguna represalia arancelaría procede en supuesta búsqueda de equidad contra esta media isla caribeña. El Gobierno dominicano ha reafirmado su gestión para revertir lo que resulta una penalización improcedente. En el fin declarado por Washington para su ofensiva arancelaria hacia gran parte del mundo la República Dominicana no califica como objetivo. Estados Unidos no necesita proteger su industria manufacturera de los procesos industriales locales, ni a costa nuestra procede que cree más empleos ni que pretenda incrementar sus ingresos fiscales en daño a este ínfimo territorio. Su competitividad no va a aumentar solo por colocar restricciones indirectas a las exportaciones de esta procedencia. Está ocurriendo todo lo contrario: la situación deficitaria contra RD en materia de comercio mantiene a EU en calidad de socio más agudamente favorecido.