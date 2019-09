Opciones terapéuticas para tumores de hipófisis

La glándula hipofisaria (pituitaria) es una estructura del tamaño de una habichuela, situada en la base de del cráneo (en la silla turca), que produce una gran cantidad de hormonas encargadas de controlar muchas funciones corporales, de ahí el origen de que se le llame la glándula maestra.

“Los tumores que se originan en dicha estructura suelen ser adenomas, casi siempre benignos y pueden ser funcionales (secretores de hormonas, que dan lugar a diferentes cuadros endocrinológicos) o no funcionales (los cuales al no producir hormonas dan sintomatología cuando tienen un gran tamaño de forma que dañan la hipófisis y producen trastornos visuales)” explica Giancarlo Hernández, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano.

Los más comunes. Los tumores de hipófisis son relativamente comunes (1 de cada 8 casos por cada 100 000 habitantes) y constituyen el 10-15 % de todos los tumores intracraneales (son los terceros en frecuencia de los tumores intracraneales primarios). La mayor frecuencia se da entre la tercera y la sexta década de la vida, con predominación en el sexo femenino.

“Los objetivos terapéuticos son disminuir los síntomas, normalizar los niveles hormonales, erradicar o controlar la lesión, reducir la morbilidad y minimizar el riesgo de afectar la función hipofisaria normal”, agrega el doctor Hernández.

Las opciones terapéuticas actuales para los tumores de hipófisis incluyen tratamiento farmacológico y sustitutivo hormonal, la cirugía esfenoidal y la radiocirugía con Gamma Knife.

La radiocirugía con Gamma Knife es un método único por el cual se administran 201 haces de radiación provenientes de semillas de cobalto 60, para tratar los padecimientos que afectan el cerebro, otras estructuras de la cabeza y de la parte alta del cuello.

Este es un tratamiento muy eficaz, nada invasivo, que no requiere ninguna incisión quirúrgica; tampoco deja cicatriz ni es necesario rasurarse la cabeza, explica el especialista, y aclara que no utiliza un bisturí.