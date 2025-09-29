Los bienes ocupados a Isidoro Rotestan Clase y sus testaferros incluyen 6 autobuses, 4 embarcaciones y 7 inmuebles

El Ministerio Público realizó incautaciones millonarias relacionadas con el imputado Isidoro Rotestan Clase y sus testaferros en el cierre de las investigaciones contra la red internacional de narcotráfico enfrentada con la operación Búfalo NK.

El órgano persecutor explicó que sus equipos de investigación realizaron incautaciones a Rotestan Clase de 6 autobuses, con valor aproximado de 24 millones cuatro ciento cincuenta mil pesos; 4 embarcaciones y 7 inmuebles valorados en unos 60 millones de pesos. O sea, unos 84 millones de pesos.

Previamente, a Isidoro Rotestan Clase se le habían incautado otras propiedades, tales como: una finca en Puerto Plata, vehículos de lujo, dinero en efectivo, un centro de bebida y car wash, un penthouse en Bella Vista y un apartamento en otro sector del Distrito Nacional.

La judicialización del proceso llevó a condenas para José Antonio Toribio, Juan Bolívar Hernández, Robert Nicolás Acosta Adames, Severiano Núñez Pichardo y Maritza Flete Santana, por violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y del Código Penal, que abarcan tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El grupo sentenciado aceptó su responsabilidad penal, por lo que en el caso se establecieron nueve condenas.

La Operación Búfalo NK fue desplegada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos. Esta red criminal operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para transportar drogas a gran escala con el fin de obtener millonarios beneficios ilícitos.

Un total de 17 fiscales encabezaron la operación que se desplegó en lugares de Puerto Plata, Nagua, San Pedro, Hato Mayor, La Romana y el Distrito Nacional.