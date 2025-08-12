Uno de los call centers que supuestamente usaron desde República Dominicana para estafar a ancianos estadounidenses residentes en Estados Unidos, según las autoridades norteamericanas.

Cuatro dominicanos figuran entre los detenidos por autoridades dominicanas y estadounidenses, mediante la denominada operación Discovery 3.0.

Los señalados responden a nombre de Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, los cuales son reclamados en extradición por Estados Unidos.

Según el Ministerio Público, los criollos formaban parte de una presunta red de estafadores a personas envejecientes que residen en Estados Unidos.

El FBI ejecutó simultáneamente allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri, donde, según se informó, los encartados tenían sus tentáculos, con centros de llamadas organizados en República Dominicana.

Mientras, las autoridades estadounidenses informaron que 13 personas enfrentan cargos en lo que funcionarios federales llaman una «sofisticada red transnacional de fraude a personas mayores», a los cuales los defraudó quitándoles sus ahorros. Esto sucedió en varios estados de Estados Unidos.

Según reportes de ABC News, los acusados fueron nombrados el martes en un esquema que supuestamente engañó a las víctimas para que entregaran los ahorros de toda su vida haciéndose pasar por un nieto en apuros.

Más de 400 personas mayores, la mayoría de Massachusetts, fueron estafadas por un total de 5 millones de dólares, dice la nota.

«Estos acusados dirigían una sofisticada organización criminal desde centros de llamadas organizados en la República Dominicana. Su objetivo era engañar a nuestros padres, abuelos, vecinos y amigos para que entregaran los ahorros de toda su vida bajo falsas promesas, y lograron robar millones», declaró Leah B. Foley, fiscal federal del distrito de Massachusetts al citado medio norteamericano.

En tanto, el Ministerio Público, en República Dominicana, recordó que en el país se ha desarrollado dos operaciones anteriores sobre delitos similares: Discovery y Discovery 2.0.

Con ambas se llevaron ante los tribunales a personas y empresas de redes delictivas que afectaban sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, a quienes despojaban de sus recursos económicos, además de someterlos a vejaciones y engaños.