En estos momentos en la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena junto a Francisco Ortega Polanco se está conociendo las medidas de coerción contra cuatro extraditados involucrados en la operación Discovery 3.0.

El principal imputado en el caso es Óscar Manuel Castaños García, señalado como el líder de la banda que se dedicaba a estafar personas mayores en Estados Unidos, la medida de coerción fijada a las 11.00 de la mañana.

También, está acusado de ser responsable de la muerte de una mujer ocurrida en enero del 2024 en Puerto Plata.

Mientras, que la de Edward José Puello García o Edward Puello está pautada a las 11:30 de la mañana.

La de Joel José Cruz Rodriguez o Paflow o Joel Cruz Rodríguez alias Joel Cruz Hermano a las 12:00 del mediodía.

Y Joel Francisco Mathilda León, o Joel Mathilda, o Joel F. Mathilda está fijada a las 12:30 de la tarde.

En representación del Ministerio Público están los fiscales Osvaldo Bonilla y Elvira Rodriguez.

Mietras, que al gobierno de los Estados Unidos, lo representa la doctora Analdi Alcántara.

Sobre la investigación

La investigación que puso en marcha la operación llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría personas de avanzada edad.

En la operación se han ejecutado 34 allanamientos en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional.

Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.

La operación, que se realiza en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.

El FBI ejecutó simultáneamente allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.

El Ministerio Público ha desarrollado dos operaciones anteriores sobre delitos similares: Discovery y Discovery 2.0. Con ambas se llevaron ante los tribunales a personas y empresas de redes delictivas que afectaban sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, a quienes despojaban de sus recursos económicos, además de someterlos a vejaciones y engaños.