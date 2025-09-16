Operación Domo: ¿cómo operaba la red dedicada a la piratería de plataformas de streaming y televisión?

El Ministerio Público reveló este martes el modus operandi de la presunta red delictiva dedicada a la reventa ilegal de contenidos como programas de televisión, series y películas, desmantelada a través de la Operación Domo.

La organización, según estableció el órgano persecutor, utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofreciendo suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.

«El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero», aseguró.

Apresan a varios de los miembros

De igual forma, el Ministerio Público informó que cuatro de las seis personas que integraban la red fueron puestas bajo arresto. Además, comunicó que varios de ellos ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por hechos similares de piratería digital.

«Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo», agregó.

Seguir leyendo: Operación Domo: caen los piratas de plataformas de streaming y televisión



Sobre la opercación Domo

En la Operación Domo participó un equipo de 30 fiscales encabezan 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Unidad de Investigación Criminal (UIC) y la Fiscalía del Distrito Nacional.

La misma se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Además, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.