Operación Domo: cuatro miembros de la red ya habían sido condenados en EE.UU. por piratería digital

Cuatro de los seis implicados en la Operación Domo, red que el Ministerio Público anunció hoy que desmanteló, habían cumplido condenas en Estados Unidos.

«Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital», dice la nota de prensa enviado a los medios de comunicación.

19 allanamientos

De acuerdo con el comunicado de prensa, 30 fiscales encabezaron los 19 allanamientos realizados bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional.

Agrega que la operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Además, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Dónde fueron

Los allanamientos fueron realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.