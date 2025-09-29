Operación Domo: decisión del tribunal contra los imputados

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la noche de este domingo medidas de coerción contra seis integrantes de una presunta red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.

El Ministerio Público había solicitado que se les impusiera 18 meses de prisión preventiva a los imputados, como medida de coerción, y que se declarara el caso complejo. Sin embargo, la jueza Veloz dispuso una garantía económica de RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; de RD$5,000,000 para Keomirys Torres López; de RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López; de RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes; y de RD$3,000,000 para Leony Esmeralda Croes.

Además, les dictó presentación periódica, impedimento de salida del país y declaró el caso de tramitación compleja.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.

Estas prácticas constituyen violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ocasionando perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.

El órgano acusador estuvo representado por los procuradores de corte Pedro Amador, Pelagio Alcántara y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI); los procuradores fiscales Miguel Antonio Pichardo Ramírez, de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, así como las fiscales Lauridelissa Aybar Jiménez, de la Unidad de Comercio Ilícito adscrita a la UPI; Katiuska Serulle Serulle, enlace de la UPI, y Marineldy Peña, encargada del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).

Asimismo, colaboraron el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, con el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.

