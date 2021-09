Operación Falcón | MP deja al diputado Héctor Féliz Féliz «Pirrín» a pie y sin celular

«Yo no andaba con un delincuente, yo andaba con un exdiputado que tenía 18 años en este Congreso», deploró Pirrín.

El diputado Héctor Darío Féliz Féliz, mejor conocido como «Pirrín» expuso en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados las vicisitudes que ha pasado desde la madrugada del miércoles 8 de septiembre cuando el Ministerio Público le incautó su vehículo y su celular durante los operativos de la Operación Falcón.

La comunicación con el diputado ha resultado difícil expuso el propio presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien dijo que si el Ministerio Público desea citarlo deberá notificarle ante la secretaría del organismo ya que no posee celular.

Asimismo, Féliz Féliz reveló que llegó a la sede legislativa en taxi ya que no tiene más vehículos que el incautado por las autoridades.

«En ese momento lo que me pasó le podía pasar a cualquiera, todos saben mi relación con ese diputado, yo no andaba ocultando nada, yo no estaba ayudando delincuentes», volvió a reiterar su queja ante su curul a la vez que pidió al Ministerio Público devolverle su honor por haber dicho que trató de impedir que las autoridades arrestaran a un «extraditable».

«Creo en una justicia limpia y estoy de acuerdo con la independencia de la Justicia, en un Ministerio Público independiente, que actúa pero pero creo en que se investigue antes de someter a la Justicia, no que primero te ensucie en los medios», deploró.

El congresista pidió a las autoridades judiciales investigar, y que le devuelvan el honor a su familia, ya que es un hombre limpio a quien le ha costado mucho. “El de abajo no puede progresar, el de abajo siempre está pisado”.

“Que investiguen, que busquen si realmente existe una transferencia o algún centavo, de la cuenta de unos de los imputados a mi cuenta”, dijo.

La acusación del Ministerio Público

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, especificó que, en la madrugada del pasado miércoles, mientras se desplegaba la operación, el diputado Héctor Darío Féliz Féliz movilizó en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado. Indicó que el Ministerio Público entiende que el legislador hizo el desplazamiento “con la intención de sustraer al extraditable de la investigación”.

Detalló que en ese contexto el órgano de la persecución penal procedió al registro del vehículo de Féliz Féliz y a arrestar a la persona que pretendía proteger. “El referido legislador está bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad (parlamentaria) y esta inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto”.

Lo que había en la yipeta del diputado Féliz Féliz, según el MP:

Una maleta marca Lucas con una caja conteniendo un reloj Roger Dubuis, cinco pulseras color dorado, un reloj Cartier dorado, y una funda con un destornillador plano pequeño, dos reloj Hublot, una pulsera color negro, una caja Louis Vuitton, cuatro cadena, una negra y tres color dorada con su crucifijo.

Además, siete anillos, siete pulseras, una caja con un anillo dorado en forma de estrella, un reloj marca Graham color verde olivo, un reloj Ulysse negro con dorado.

También un reloj Rolex dorado, una valija sellada presumiblemente conteniendo en su interior dos libretas, una caja marca Hublot (vacía), una mochila Swiss Gear conteniendo en su interior varias prendas de vestir y artículos de aseo personal (un perfume marca Creed, un estuche de lentes marca Louis Vuitton, una cartera marca Louis Vuitton color marrón, conteniendo en su interior un celular marca Motorola color rosado (bloqueado por contraseña, un celular marca Iphone color rojo (bloqueado por contraseña, un celular marca Iphone color negro (bloqueado por contraseña).

Además, un celular marca Redmi color blanco (bloqueado por contraseña), un celular Iphone color gris (bloqueado por contraseña), un celular marca Iphone color negro (bloqueado por contraseña), un celular marca Blu color negro (bloqueado por contraseña), un rourter marca ZTE color negro, un monedero marca Louis Vuitton, conteniendo en su interior una (1) tarjeta Banreservas, una tarjeta Capcana a nombre de Víctor Roberto Rodríguez, una licencia de conducir a nombre de Juan José de la Cruz Morales, una cédula de identidad electoral a nombre de esta misma persona, una licencia de porte de armas de fuego a nombre de la misma persona y su tarjeta de vacuna Covid-19.

También un cuaderno color rojo, un folder color azul conteniendo varios papeles manuscrito, dos cuadernos color azul, varios folder conteniendo documentos, varios juegos de llaves, dos cajas marca Altoids de aluminio conteniendo cinco juego de llaves tipo L, una bolsa plástica de alta seguridad plástica de alta seguridad color blanco con el numero D0087785 (vacía), una copia de matrícula del vehículo marca Chevrolet.

Una cartera marca Calvin Klein, color negro conteniendo en su interior una cedula de identidad electoral a nombre de Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, una tarjeta de débito, una licencia de conducir a nombre de este, de quien también se encontró una tarjeta Pricesmart, una tarjeta American Express, una tarjeta de débito Visa, una tarjeta Banreservas, un carnet de seguro Humano, ciento veinticuatro dólares americanos, un porta carnet conteniendo una carnet de la cámara de diputado a su nombre.

También una pistola marca Glock con su cargado con capacidad para 15 cápsulas, una libreta color negro, tres memorias USB de colores negro, verde y rojo, una llave mecánica No.10, un destornillador tipo estría, un cargador 9mm transparente, cuarenta papeletas de veinte dólares americanos y varios cargadores de celular.