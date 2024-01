Sin apartamento, con una deuda económica de miles de pesos y el sueño tronchado de vivir en un apartamento digno, es lo que vive Mario Pérez, uno de las víctimas que resultaron afectados por la venta engañosa de inmuebles, por supuestamente Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados.

«Esto ha sido un proceso fuerte, yo he tenido que vender mi vehículo… me he quedado sin nada. He tomado dinero prestado porque en esto se gasta mucho dinero», narró Pérez.

«No he podido dormir porque este proceso para mí ha sido fuerte», añadió.

Dice que ha invertido 13 millones de pesos y hoy solo cuenta con una llave sin valor, ya que «se las entregaron y le cambiaron los llavines de los apartamentos después que le hizo entrega del apartamento».

Espera que el Ministerio Público tome acción con este caso, «que le devuelvan el dinero o nos entreguen el apartamento, ya que nos hizo entrega de la llave y después nos cambio los llavines».

Sobre el caso

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional continuará hoy la audiencia de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido.

La misma fue aplazada el pasado 6 de enero porque se presentaron 30 nuevos querellantes, lo cual aumenta el monto de la estafa.

En la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en Operación Nido, el Ministerio Público establece que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, y que para lograr su objetivo utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.

Emmanuel Rivera

La investigación del órgano persecutor, en la que son imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.

También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.