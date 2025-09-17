Operación Olimpia: ciudadanos dominicanos entre los implicados en red transnacional de cocaína

La Guardia Civil de España, en coordinación con la Policía Judiciaria de Portugal, EUROPOL, la DEA, ha desarticulado una poderosa organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. La operación, denominada “Olimpia”, se desarrolló en el marco del Proyecto GDIN, financiado por la Comisión Europea.

Entre los 19 detenidos y los múltiples investigados, figuran varios ciudadanos de nacionalidad dominicana, incluyendo presuntos cabecillas y colaboradores clave en la estructura delictiva.

La organización operaba como una “multinacional” con base en República Dominicana, desde donde enviaban contenedores camuflados con cocaína oculta entre pieles de bovino hacia el puerto de Leixões, en Oporto, Portugal. Desde allí, la droga era trasladada por carretera a Galicia, España, para su distribución.



La red utilizaba empresas fachada tanto en Europa como en República Dominicana, como la firma “Cerro de Carnes Agroindustrial”, que habría exportado 595 kilos de cocaína en julio de este año.

La operación se saldó con: