Operativos del Ejército: más de 15,600 haitianos detenidos en agosto

Durante operativos fronterizos de interdicción migratoria, contra el contrabando, seguridad ciudadana y apoyo a otras instituciones del Estado realizados en el mes de agosto, el Ejército de República Dominicana ejecutó importantes incautaciones y detenciones, fortaleciendo las medidas de control y seguridad en diferentes puntos de la frontera.

De acuerdo con el informe del ERD, estas operaciones fueron desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto, por miembros de la institución.

En materia de interdicción migratoria, fueron detenidos 15,625 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, los cuales fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.

En otros operativos fueron decomisadas diferentes tipos de mercancías que fueron introducidas al país de manera ilegal, entre ellas, 2,251,385 unidades de cigarrillos, además de bebidas alcohólicas y otros productos.

Durante las operaciones realizadas también fueron retenidos 247 vehículos utilizados en actividades ilícitas, entre estos figuran, 3 autobuses, 10 camiones, 5 camionetas, 14 automóviles, 14 jeepetas, 10 minibuses y 191 motocicletas.

En ese mismo período fueron puestas a disposición del Ministerio Público 70 personas, 65 por tráfico de indocumentados y 06 por contrabando.

El Ejército reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera firme y coordinada con las demás instituciones del Estado, para enfrentar las actividades ilícitas que afectan la seguridad y el orden en la zona fronteriza.

