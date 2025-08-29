Operativos en el Distrito Nacional: Más de 6,000 gramos de drogas incautados

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional, coordinados por el Ministerio Público, arrestaron a varias personas y confiscaron más de 6,000 gramos de presunta cocaína, marihuana, crack y otras sustancias, en múltiples operaciones de interdicción realizadas en barrios del Distrito Nacional.

Como parte de los nuevos planes y tácticas implementados para combatir el tráfico de drogas, las autoridades ejecutaron ocho allanamientos y más de 50 operativos simultáneos en Cristo Rey, Villa Consuelo, Villa Juana, Los Girasoles y La Yuca del Naco. En las intervenciones participaron 12 fiscales y al menos 100 miembros de la DNCD y de la Policía Nacional.

Durante las labores de interdicción se arrestó a 12 personas y se incautaron 4,406 gramos de presunta cocaína, 776 de marihuana, 1,013 de crack y 1.6 gramos de molly, para un total de 6,197 gramos empacados en fundas plásticas de distintos colores y tamaños.

Se confiscaron también tres celulares, dos cámaras de vigilancia, tres radios de comunicación, cuatro balanzas, una motocicleta, entre otras evidencias utilizadas por las redes para el tráfico y venta de sustancias narcóticas.

“Las autoridades persiguen a unos tales Tingo, Yeredy, Fray y El Pacha, señalados como integrantes de estos grupos criminales dedicados al tráfico y venta de estupefacientes en barrios del Distrito Nacional”, expresa la DNCD.

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, en el marco de las nuevas estrategias para perseguir y castigar ese delito.

La DNCD, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen una estrecha coordinación en la lucha contra el microtráfico en todo el país. Estas acciones conjuntas de interdicción han permitido sacar de circulación miles de gramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otras drogas.