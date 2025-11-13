Creado: Actualizado:

¿Hasta cuándo?.- La ADP vuelve a dejar sin docencia, con argumentos baladíes, a los estudiantes mas pobres del país, pero ese boicot sistemático del gremio a nuestra educación pública no tendrá consecuencias más allá del daño provocado a un sistema de enseñanza que exhibe resultados vergonzosos; y si lo citó aquí es solo para que conste en el expediente, cada día más voluminoso, por el que los maestros tendrán que responderle a las próximas generaciones. Esta vez le tocó al turmo a la filial del gremio en San Francisco de Macoris, donde convocó un paro de 48 horas que concluye mañana en reclamo de la reparación de escuelas, afectando a mas de 15,000 estudiantes de 204 centros educativos. Y no conforme con eso, advirtió que su plan de lucha abarca piquetes, visitas a los medios y otras acciones en reclamo de sus reivindicaciones, entre las que incluyen, además de la reparación de planteles, la contratación de personal docente.

Sin embargo, en el documento enviado a la prensa por el presidente de la filial de la ADP en San Francisco de Macoris, profesor Robert Frías, se atribuye la suspensión de la docencia al supuesto incumplimiento de las autoridades educativas, a las que acusan de mostrarse indiferentes, ciegas y sordas, frente a la crítica situación en que alegan se encuentran numerosos centros educativos en la zona. Algo que, en honor a la verdad, no puede descartarse si querenos ser justos, pero paralizar la docencia para llamar la atención de la opinión pública no soluciona nada sino todo lo contrario, pues los principales afectados siguen siendo los estudiantes, sus padres y tutores. Lo peor del caso es que no se advierte ninguna señal, por parte de las autoridades del Minerd, que indique que están dispuestas a tomar el toro por los cuernos para cambiar esa triste y dolorosa realidad. Mientras tanto, los maestros y sus dirigentes continúan burlándose, con indignante impunidad, de las aspiraciones de la sociedad dominicana de mejorar la calidad de nuestra enseñanza pública.