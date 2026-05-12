¿Estamos a tiempo?

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La alarma se disparó cuando leí la información en el vespertino El Nacional, pero sobre todo cuando puse atención a la fotografía que la acompañaba mostrando la gran variedad de cuchillos, machetes y otras armas punzocortantes que, según la crónica, la Policía ocupó en operativos realizados en escuelas de Baní, pero que cualquier lector despistado fácilmente confundiría con la armas requisadas por las autoridades penitenciarias en nuestras cárceles. Así de mal estamos. Pero la crónica, que señala que los operativos los encabezó la Dirección Regional Sur de la Policía en coordinación con la Policía Escolar, no indica en cuáles escuelas fueron requisadas.

Ante ese vacío de información surgió, inevitable, la pregunta, que a su vez deja otras interrogantes en el aire. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se expulsará a esos estudiantes o solo se les amonestará? ¿Hablarán las autoridades de las escuelas con sus padres o tutores? ¿Tiene el Ministerio de Educación una política dirigida a enfrentar el creciente problema de la violencia en las escuelas? Desde aquí solo puedo decir que un Gobierno que carece de una política integral y efectiva para enfrentar la violencia que ha calado hasta el tuétano a la sociedad dominicana, lo que puede comprobarse con tan solo salir a la calle a enfrentarse con el endiablado tránsito vehicular, tampoco debe tenerla para enfrentar un problema que va de mal en peor sin que se adviertan acciones mas allá de las rutinarias requisas que tanto se parecen, insisto, a las que se producen en los centros penitenciarios del país. La experiencia debería habernos enseñado que los problemas que no se atajan a tiempo, ni se les pone la atención que merecen, no paran de crecer hasta que llega un punto en el que ya no hay forma de resolverlos sin grandes costos y sacrificios. Ojalá que, con el tema de la violencia que asoma por todas partes, incluidos hogares y escuelas, estemos a tiempo de reaccionar antes de que sea demasiado tarde y solo nos quede gritar, impotentes, ¡sálvese quien pueda!