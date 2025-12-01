8 razones por las que fue tan pobre la marcha de Leonel

Creado: Actualizado:

Primero la marcha fue pobre y muy pobre porque en las mejores fotos publicadas se puede contar la gente, lo que no ocurre en actividades realmente masivas.

Segundo, fue paupérrima la actividad porque para publicar imágenes que les parecían buenas sólo pudieron hacerlas desde techos de edificaciones, y no pudieron tomar fotos aéreas con drones, mucho menos desde helicópteros o avionetas, como se hacía en las grandes marchas de antes.

Tercero porque a eso no iba a ir nadie que no estuviera comprometido y fuera beneficiario de los escandalosos y vergonzantes hechos de los gobiernos del PLD de Leonel.

Cuarto, porque Leonel “ignora” que las marchas multitudinarias que convocaba Peña Gómez se daban por defensa de libertades y derechos, en un régimen de dictadura disfrazada de democracia, y eso sí convoca.

Quinto porque en el mundo de hoy sólo gente muy comprometida con el pasado iba a dedicar 7 u 8 horas a prepararse, viajar, esperar, caminar y regresar a su casa convocados para protestar por una serie de deficiencias y problemas que existen desde que el mismo convocante fue tres veces presidente, y no resolvió ¡NADA!

Sexto. Porque la parte sana del pueblo no iba a ir a juntarse a caminar con personas de conocida conducta delincuencial, incluso algunos que devolvieron dinero mal habido.

Séptimo. Porque la gente buena sabe que desde hace tiempo, Leonel hace política con jóvenes de mala conducta, como los que salieron en las redes quejándose de que les ofrecieron pica pollos y otros incentivos, y no les cumplieron.

Octavo. Porque nadie que se respete va a hacerle coro a un Leonel que sigue los malos pasos de Santana, Báez, Lilís, Trujillo y Balaguer quienes por su ambición política desmedida se creyeron únicos predestinados a ser presidentes o candidatos presidenciales, y que los demás son unos tarados que no saben ni pensar o conceptualizar como gusta decir a él.