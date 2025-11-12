¡Los adictos son pacientes también!

Creado: Actualizado:

En nuestro país, seguimos viendo las adicciones como un problema moral, no como una enfermedad. Se señala, se margina y se condena a quienes luchan contra el consumo de sustancias, pero rara vez se les ve como lo que son: pacientes que necesitan tratamiento, acompañamiento y oportunidades reales de recuperación.

Sin embargo, las instituciones que se dedican a esa labor —las que levantan del suelo a quienes la sociedad ya dio por perdidos— están sobreviviendo con lo mínimo. Hogar Crea Internacional, con el cual estoy vinculada, dirigido por Luis Mártez, (si, mi hermano) es uno de los mejores ejemplos.

Con disciplina, estructura y fe, han logrado recuperar a cientos de personas que hoy viven libres de las drogas, trabajando, estudiando y reconstruyendo sus familias.

Pero esa labor titánica se sostiene sin el apoyo que merecen. Y lo más grave: con la Ley 155-17, modificada en 2023, que deroga la Ley 72-02, se eliminó la disposición que destinaba fondos de los bienes incautados a las ONG’s que trabajan con adicciones. Antes, una parte de esos recursos servía precisamente para financiar programas de prevención y rehabilitación, pero hoy, ese respaldo desapareció.

Mientras tanto, la subvención estatal de apenas 3.5 millones de pesos al año no alcanza para mantener hogares, alimentación, terapias y todo el trabajo humano que implica rescatar vidas.

El resultado es claro: instituciones que transforman realidades están siendo empujadas al abandono, mientras los fondos incautados por narcotráfico y lavado de activos se redirigen hacia otros fines.

Entonces la pregunta es simple y urgente: ¿dónde están esos recursos? ¿A quién benefician ahora? ¿Cómo se justifica dejar sin apoyo a las instituciones que hacen el trabajo que el Estado no asume?

Los adictos son pacientes. Y como pacientes, merecen atención, respeto y un sistema que no les cierre las puertas. Negarles apoyo a las organizaciones que los atienden es una forma más de exclusión y abandono.

Es hora de reconocer que la salud mental y la adicción también son parte del derecho a la salud. Y que sin apoyo, sin fondos y sin voluntad política, estamos dejando morir —en silencio— a quienes más necesitan una oportunidad de vida.

Hay que hacer algo!!