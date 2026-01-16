Afipa confía en Oliverio Espaillat

Creado: Actualizado:

La Asociación de Fabricantes Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA) confía en que la gestión del nuevo ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, “contribuirá significativamente al desarrollo y fortalecimiento del sector Agropecuario nacional, impulsando políticas en base científica, innovación y tecnología que beneficien a los productores y toda la ciudadanía”. Ese nombramiento que hizo el presidente Luis Abinader representa un reconocimiento a su trayectoria profesional, compromiso con el desarrollo del sector agropecuario, servicio, la producción nacional y su capacidad de liderazgo.

Precisa que Espaillat conoce el valor de la producción y del campo dominicano, ha ocupado la presidencia de Fenarroz, fue reconocido como Agroempresario del Año por la Junta Agroempresarial Dominicana y es un exitoso productor de arroz por más de 30 años impulsando el uso de tecnologías que van en beneficio del aumento y la eficiencia productiva. Celebramos esta designación con entusiasmo y expresamos nuestra disposición de colaborar y trabajar a través de nuestros programas de manera conjunta en iniciativas que promuevan el bienestar, una producción más sostenible y el progreso del país.

Nuevo en Conaleche

Federaciones y asociaciones de ganaderos de las diferentes zonas del país saludan el nombramiento del nuevo director ejecutivo del Conaleche, Luis Sánchez Falette, juramentado el pasado miércoles. Lo felicitaron las federaciones de ganaderos del Este, Norte, Sur, Noroeste y Cibao. Al acto, realizado en la sede del Conaleche, asistieron ganaderos de todos el país, legisladores, funcionarios y amigos.