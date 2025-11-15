El alma de las cosas… ¡Un equipo ganador!

Creado: Actualizado:

“¡Estamos celebrando! -exclama Píndaro-…. ¡Nuestra producción ‘El alma de las cosas’ está marcando el alma de muchos y, es justo!”… Herminio, justo con él, está feliz como una lombriz porque aún siente viva la enorme satisfacción del éxito que ha coronado este esfuerzo de equipo… Unos siete años de producción que fueron intensificados en su última etapa, para encontrar un esperado balance personal gracias una palabra pocas veces valorada, pero siempre deseada: ‘Apoyo’… “Una idea de adentrarme en lo profundo de las cosas que me rodean –muchas veces ignoradas y pasadas por alto-, dio inicio a la serie de publicaciones más ambiciosa en mi carrera de fotógrafo artístico –comenta Herminio-… Tenía el deseo de alcanzar una introspección de matices que sólo lo puede brindar un proceso de observación, e investigación, a más allá de una simple mirada… El apoyo espiritual de Carmen Rosa, nuestra compañera de vida, ¡ha sido vital!.. Así alcancé publicar pocos más de 1,000 fotografías diarias en estos últimos 7 años, con el compromiso personal de utilizar sólo el blanco y negro en un mercado en que el color ‘facilita la vida –tal cual es el comportamiento de hoy día… Sin pensarlo dos veces, la señora Cándida Mejía, presidenta de Lanco Dominicana, creyó en nosotros y no sólo asimiló el mensaje sino que fue la base para –en su momento- celebrar el 17 aniversario de la empresa… Años después, la impresión de este valioso compendio de obras fotográficas –como sello para la historia-, ¡se ha hecho realidad con su 21 Aniversario!... Un equipo de apoyo que se ve completado por la señora Yokasta Delmonte y el diseñador gráfico Adan Abreu… Doña Cándida, usted es parte viva de ‘El alma de las cosas’!”.

¡Dicen que los calvos se buscan! –exclama Píndaro-… ¿Será por eso que Kutty Reyes te ha acompañado en el aseguramiento de la calidad de tu obra?”… “Desde mi retorno a la actividad fotográfica –expresa Herminio-, luego de poco más de 60 años en ella, Kutty apareció en el esquema profesional –y de amistad-, y gracias a él nuestros proyectos han tenido éxito y están rindiendo sus frutos artísticos… A la fecha, hemos publicado nueve libros y ‘El alma de las cosas’ fortalece este trayecto con el sello de Kutty… Más adelante, nuestras aventuras fotográficas se han nutrido del valioso nivel de observación y del maravillo respeto conceptual -sin perder la profundidad que exige el proceso de terminación de una fotografía- que posee la señora Ana Agelán, curadora oficial del Museo de Arte Moderno. Junto a ella, el ingeniero Félix Sepúlveda ha sido una vía expedita para revisión conceptual del proyecto”.

“Y, ¿cómo apareció ese gran poeta José Mármol en este esquema?” –cuestiona Píndaro-… “Ya Jochy había unido su creatividad poética a nuestras obras, cuando años antes sintió la necesidad de proyectar sus sentimientos ante el impacto de las fotografías en el proyecto Casa de Sombras –comenta Herminio-… Esta vez, la sola entrega de cada una de las fotografías en esta aventura le llevó a plasmar profundas ideas y convertirlas en una sólida pieza conceptual que sólo él es capaz de producir… Hoy, su confianza depositada en nosotros, lo ha llevado al punto de invitarnos a formar parte de las portadas de sus más recientes obras poéticas y ensayísticas, publicadas aquí e internacionalmente… ¡Así, este proyecto cobró fuerzas!... ‘El alma de las cosas’ nos ha permitido fortalecer el grado de admiración que siempre hemos sentido por nuestro poeta nacional, José Mármol”.

Allende los mares, la orientación de nuestro compadre e inmenso artista, Michel Camilo, ha estado siempre ahí para nosotros y esta vez no ha sido una excepción… Sus observaciones y atinadas críticas al proceso en desarrollo fueron valoradas en toda su extensión… Al final, su música ha estado presente al proyectar el audiovisual del contenido de la obra…Gracias a él, ¡nuestro equipo resultó ampliamente fortalecido!” –expresa un emocionado Herminio-… “Y, cómo te fue con la impresión del libro? –cuestiona Píndaro-… “Ahhhhh…. Eso es harina de otro costal –exclama Herminio-… Editora Corripio, representados por Rodolfo Abréu y César Díaz, ¡han hecho un trabajo impecable!... La cuidadosa calidad lograda por el liderazgo de ellos, junto al equipo humano en el área de impresión, nos han levado al máximo lo relativo al balance de grises en lo blanco y negro, ¡envidiable!... Si alguien quiere tener en sus manos un ejemplo y referencia de calidad, es obligatorio consultar lo alcanzado por ellos en “El alma delas cosas”.

“El sello de primerísima calidad en la puesta en circulación de la obra fue una realidad gracias a la excelencia del personal profesional liderado por la señora Ivelisse José y la magnífica producción de Marino Gutiérrez, aunando esfuerzos con la invaluable sede que es nuestra Biblioteca Nacional, bajo la dirección del Dr. Rafael Peralta Romero… Hoy, ‘El alma de las cosas’ lo hemos bautizado como ‘Mi libro del año 2025!’ –exclama Herminio-.