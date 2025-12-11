¿Cómo anda la injusticia?

Creado: Actualizado:

Eso de que aquí se acepta y aplica el debido respeto de ley es una farsa. Aquí lo que hay es una aplicación retorcida, interesada y corrupta de leyes que se escribieron y se acomodaron a los intereses de, como decía el doctor Balaguer, “los que tienen algo que perder”.

El país aceptó impertérrito que el hijo de Ramón Emilio Jiménez, aquel oficial que ordenó bombardear la ciudad de Santo Domingo por órdenes de un tal Fishburn, militar norteamericano, pagara una alta suma de dinero, decenas de millones de pesos, para liberarlo de la comisión de gravísimas operaciones inmorales, ilegales e inhumanas. Lo más grave es que el tipo resultó liberado, pero se quedó con los bienes adquiridos con el fruto de su ejercicio de la corrupción. Y no es el único caso.

Esa ley que acomoda a los grandes ladrones tiene infinidad de triquiñuelas, quisondas y recovecos que permiten crear un monumento a la impunidad.

Lo más grave es que se acepta que esa ley continúe vigente y se producen sentencias acomodadas como la que favorece al pelotero apellido Franco y a su suegra, con prácticamente un descargo, algo así como lo que hiciste no lo hiciste y si lo hiciste “robón” y cuenta nueva.

Y el Congreso, ni siquiera mira hacia tal ley o procedimiento que afecta la libertad, el debido proceso de ley y el equilibrio de las instituciones constitucionales.

El más reciente escándalo de corrupción, de robo, de locura, involucra también a gente conocida, profesionales jóvenes cuyas apetencias de dinero no tienen límites, ni freno.

Apena ver cómo funcionarios del gobierno, quienes antes criticaban las prácticas corruptas de los antiguos funcionarios ahora cometen sus pecados y se inventan algunos nuevos.

El ultimo truco es el uso de tecnicismos legales para retrasar el proceso de modo que el juicio perima, caduque, pase el tiempo y luego terminar el proceso sin la sentencia de condenación que amerita.

Lo grave, lo realmente grave, es que nadie presta atención a este tipo de comentario, de denuncia, de clarinada y volvemos y caemos en las situaciones negativas para la sociedad, para la nación. Eso no nos va a cansar, no cejaremos.

La impunidad impuesta por los que tienen algo que perder viene de lejos. La injusticia es una práctica antigua

¡Ojo con el expediente de Senasa¡ 15 mil millones es mucho dinero para robarlo a la salud el pueblo.

El China por menos los culpables son condenados a la pena capital.

No podemos permitir que el crimen siga impune.