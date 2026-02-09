Aranceles de Trump y lo que nos cuenta la historia

Creado: Actualizado:

La política económica proteccionista y nacionalista para dificultar el libre comercio responsable del avance económico de Estados Unidos y el mundo desde final de la II Guerra Mundial, no ha arrojado los resultados pretendidos por Trump en su primer año Gobierno. Con el arancel que aplica a casi todos los países desde abril 2025, que promedia 18,5%, el nivel más elevado desde 1932, en teoría pretende dos objetivos. Primero, reducir el déficit comercial de Estados Unidos, las estadísticas reportan que no va en camino de lograrlo. En 2022 el monto fue de US$1.173 billones, se redujo a US$1.062 billones en 2023, subió a US$1.212 billones en 2024 y se estima aumentó el pasado año porque el balance negativo se disparó en los últimos meses. Y segundo, alcanzar resultados parecidos a los de finales del siglo XIX y principios del XX, período en que la economía estadounidense creció con fuerza a pesar de los altos aranceles que existían. Los aranceles de Trump han matado el crecimiento del PIB real mundial, aumentó 2.6% en 2025, se estima 2.7% para 2026, America Latina y el Caribe 2.3% y 2.2%, Estados Unidos 2.1% y 2.4, para 2025 y 2026, respectivamente, donde la inflación interanual cerró en 2.7 % en 2025, por encima de la meta de 2.0 % de la Reserva Federal, mostrando las estadísticas que el consumidor estadounidense es el perdedor, está pagando los aranceles, se trata de un impuesto interno. La última vez que Washington emprendió una oleada proteccionista comparable fue hace casi un siglo, con los aranceles Smoot-Hawley de 1930, y el resultado fue desastroso.

¿Qué sucedió? En la Bolsa de Nueva York los precios se derrumbaron en la semana del 24 al 29 de octubre de 1929, con pérdida de capital para la cuarta parte de la población estadounidense. Para parar la depreciación del dólar el Gobierno recortó el crédito de los bancos comerciales y la oferta de dinero, provocando quiebra en cadena de bancos comerciales porque el público retiró sus depósitos. Como los aranceles de Trump, los aranceles Smoot-Hawley de 1930 provocaron guerra comercial con el resto del mundo, países perjudicados respondieron con arancel recíproco, lo que contribuyó a agravar la Gran Depresión, en Estados Unidos, acumulado, el PIB real perdió 33% de su volumen entre 1929 y 1938 (al sufrir otra recaída inesperada en 1937), y la inflación disminuyó en 30,06% entre 1927 y 1933. Los datos que siguen tomados de mi libro “Crecimiento económico dominicano 1844-1950. Evolución del PIB real y de los ingresos del Fisco”. Archivo General de la Nación. Vol. CCXXIV, 2014. En la economía dominicana la Depresión tambien fue desastrosa, el año 2027 había sido muy bueno en términos económicos, a precios de 1970 el volumen del PIB real interanual aumentó 9.63%, y 2.64% en 1928, la caída explicada por la reducción de la oferta monetaria en un porcentaje que superó la de Estados Unidos, y por los aranceles. Acumulado el volumen de nuestro PIB real se redujo en un -40.8%, anual -8.2%, entre 1929 y 1933, es decir, en cinco años se desinfló 7.8 puntos porcentuales más que el de Estados Unidos en diez años. Basado en el estudio de las estadísticas de la Gran Depresión, Irving Fisher desarrolló la teoría de la “deuda-deflación” en 1933, postuló que la deflación hace que la deuda real sea cada vez más cara y más elevada, llegando a ser imposible pagarla y dificultando así la salida de la recesión incluso aunque el banco central reduzca los tipos de interés a cero. Y John Maynard Keynes escribió su teoría de la “trampa de la liquidez” en 1936, analizó que cuando el tipo de interés cae a cero, la preferencia por la liquidez por los inversores es absoluta, optan por mantenerse líquidos antes que comprar deuda con rentabilidades cercanas