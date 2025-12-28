Del arte de la prudencia y la guerra al arte de la cobardía

Creado: Actualizado:

Partiendo de que la prudencia es la virtud de pensar antes de actuar, evaluando riesgos y consecuencias para elegir la opción más adecuada con sensatez y moderación y la Cobardía es la falta de ánimo y valor, disposición de actuar situaciones que requieren coraje, refugiándose en la inacción.

En la vida, la prudencia ha sido celebrada como virtud, como ese equilibrio que permite a los hombres y mujeres actuar con mesura, evitando excesos y garantizando serenidad. Pero cuando la prudencia se degrada en miedo, deja de ser virtud y se convierte en un obstáculo para el deber. Ese tránsito, silencioso pero devastador, marca el paso del arte de la prudencia —como lo enseñaba Baltasar Gracián— y del arte de la guerra —como lo revelaba Sun Tzu— al arte de la cobardía.

La cobardía se disfraza de discreción, se oculta bajo el manto de la cautela y se presenta como prudencia. En realidad, es renuncia: renuncia al deber, a la memoria, a la solidaridad y al compromiso. Allí donde se esperaba firmeza, aparece el silencio; donde se esperaba valentía, surge la evasión; donde se esperaba memoria, se instala la sombra. El cobarde asume compromisos o vende sueños y luego no cumple, no por falta de diligencia, sino por temor a ser rechazado, por miedo a un no, por incapacidad de sostener la palabra empeñada.

Baltasar Gracián advertía en su Arte de la Prudencia: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. La prudencia auténtica es así: clara, firme, sin rodeos. Es virtud que anticipa y previene, nunca que paraliza. Pero cuando se degrada en miedo, lo que era sabiduría se transforma en freno, lo que era equilibrio se convierte en evasión.

Por su parte Sun Tzu, en El arte de la guerra, enseñaba: “El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar” y también: “Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas”. La verdadera prudencia, entonces, no es miedo, sino cálculo y estrategia. Es firmeza que se expresa en acción, no en evasión. El prudente calcula, el cobarde se paraliza. El estratega se anticipa, el cobarde se esconde.

Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos presenta la figura del “último hombre”, símbolo de la mediocridad y la cobardía disfrazada de prudencia, Es aquel que renuncia al riesgo, que confunde la prudencia con miedo, la moderación con resignación, y que prefiere la seguridad antes que la grandeza. En Más allá del bien y del mal, denuncia cómo se convierte la debilidad en virtud, exaltando la renuncia como si fuese sabiduría. Para él, esa falsa prudencia es decadencia espiritual: el hombre que se refugia en la comodidad traiciona su propia voluntad de poder.

Estos grandes pensadores nos revelan una misma enseñanza: la prudencia auténtica es virtud luminosa, la estrategia es acción inteligente, y la valentía es afirmación de la vida. La cobardía, en cambio, es sombra disfrazada de cautela, mediocridad que paraliza, renuncia que corroe la dignidad. Todos coinciden en que la cobardía no es cautela, sino renuncia, y que la prudencia verdadera jamás debe confundirse con miedo.

Y mientras tanto, sigo apostando a los imprudentes: a esos atrevidos que se lanzan a conquistar sus sueños y metas, que luchan sin miedo por lo que creen, que prefieren arriesgar antes que resignarse. Porque son ellos, los imprudentes valientes, los que necesita la sociedad: los que rompen el conformismo, los que desafían la parálisis, los que convierten la vida en afirmación y la memoria en compromiso. Ellos son la chispa que rescata la dignidad y la grandeza en tiempos donde la cobardía se disfraza de prudencia.