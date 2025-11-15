¡Atención a la Diabetes!

Creado: Actualizado:

Tenemos que seguir hablando de diabetes. La enfermedad continúa afectando un alto porcentaje de la población. Millones de personas ven deteriorar su existencia a expensas de ella, aunque casi a diario aparecen en los medios de comunicación los riesgos y complicaciones de esta patología, una parte importante de la población sigue siendo afectada y las medidas preventivas y de control parecen olvidarse tan pronto se mencionan.

Pero no debemos escatimar esfuerzos, no podemos rendirnos ante una afección con características tan distintas y posibilidades tan diversas para limitarnos en el disfrute de nuestras vidas. Es obligación de todos continuar insistiendo en lo negativo de esta enfermedad, su repercusión en la salud y el bienestar de las personas, sus familias y el país o región donde habitan.

El 14 de noviembre se conmemora el “Día Mundial de la Diabetes”. Aprovechemos la ocasión para refrescar algunos datos: cerca de 422 millones de personas en el mundo la padecen. Se estima que unos 112 millones viven con diabetes en nuestra región. Se considera que 43 millones de personas con la enfermedad no reciben tratamiento.

La diabetes es una enfermedad crónica, afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Nuestro cuerpo descompone la mayor parte de lo que ingerimos en azúcar (glucosa) y la libera en la sangre. Cuando estos niveles suben, le indican al páncreas que libere insulina, que funciona como una llave que permite que la glucosa entre en las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Si el organismo está afectado por la diabetes, no produce suficiente insulina o no puede utilizar de manera adecuada la que produce. Cuando no hay suficiente, queda demasiada glucosa en el torrente sanguíneo. En la medida que el tiempo avanza, esta situación acarrea serios problemas de salud: pérdida de la visión, enfermedades del corazón, riñones y serios trastornos circulatorios.

Todos vamos a tener un familiar, amigo, vecino o compadre afectado por esta enfermedad.

Algunos de sus síntomas más llamativos: producción excesiva de orina (poliuria), sensación frecuente de sed (polidipsia), permanente sensación de hambre (polifagia) y pérdida de peso. Son las famosas “4 P que nos ayudan a recordar de manera práctica sus principales manifestaciones. Podemos agregar otras menos llamativas, no por ello menos importantes: visión borrosa, hormigueo en manos o pies, cansancio, piel muy seca, lesiones en la piel que cicatrizan muy lentamente.

Esta enfermedad se suele acompañar de modificaciones emocionales importantes y variedad distinta. Los diabéticos tienen entre 2 y 3 veces más posibilidades de sufrir depresión. Investigaciones confirman que el 25 al 50% la padecen. Algunas manifestaciones depresivas se solapan con las de la diabetes: fatiga, trastorno del sueño, cambios en el peso, alteración en la alimentación.

Otra manifestación que debe llamar nuestra atención es el trastorno por ansiedad. Se considera que 1 de cada 6 personas con Diabetes tipo 2 sufren de ansiedad. Puede resultar difícil reconocer manifestaciones de ansiedad y ataque de pánico, ya que comparten algunos síntomas similares a la hipoglicemia, como: sudoración, aumento del ritmo cardíaco, temblores y náuseas.

Hoy sabemos que el bienestar emocional no es un complemento del tratamiento, sino parte esencial del mismo.

En muchas ocasiones los pacientes diabéticos descuidan sus chequeos médicos y el control de sus niveles de glicemia. Las concentraciones de azúcar en sangre y orina pueden mejorar con actitudes de los pacientes. Perder algunos kilos, tomar la medicación indicada, asumir con actitud positiva la enfermedad, practicar ejercicios, pueden reducir sus niveles de glucosa y devolverle el toque optimista que su vida necesita para sentir que la enfermedad puede ser enfrentada con éxito.