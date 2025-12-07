Autenticidad en modo off

Publicado por Dayanara Reyes Pujols Creado: Actualizado:

Durante el resto del año, nos llenamos la boca de grandes términos. Hablamos de autenticidad, de propósito, de coherencia y de la necesidad vital de cerrar círculos.

Pasamos horas en la introspección, definiendo límites y declarando en voz alta quiénes somos y —más importante aún— quiénes ya no somos. Estos principios son los cimientos de la nueva comunicación personal, la que aboga por la genuinidad radical.

Pero entonces, llega diciembre.

El mes de la luz se convierte, irónicamente, en el mes del gran desalineamiento. La sociedad, la familia y el entorno laboral nos lanzan una oleada de obligaciones sociales disfrazadas de ‘espíritu festivo’.

Nos exigen compartir, sonreír y estar presentes en espacios y con personas que, si fuéramos verdaderamente honestos con la introspección hecha en octubre, deberíamos haber dejado atrás.

Ahí es donde la autenticidad se pone en modo off.

El primer síntoma de esta incoherencia es la desconexión entre el lenguaje de la intención y la realidad de la acción. La inautenticidad nos genera un costo emocional significativo. La gente que habla de cerrar círculos y solo se queda en lo verbal, la acción es nula; gente que quiere trascender pero sigue haciendo lo mismo.

El psicólogo humanista Carl Rogers llamó a esto Congruencia. Para él, la autenticidad no es solo "ser tú mismo", es la alineación total entre lo que sientes (tu introspección), lo que piensas y lo que comunicas/haces (tu acción).

Cuando en la cena familiar nos forzamos a sonreír y a asentir a comentarios despectivos solo por "mantener la paz navideña", estamos generando una profunda incongruencia.

La persona está sintiendo fastidio o desinterés, pero su presencia y su sonrisa forzada comunican "alegría y gratitud". El cuerpo y la mente están pagando la factura de esa actuación. Trascender no es cambiar de discurso, es cambiar de patrón.

¿De qué sirve toda la introspección sobre la toxicidad de ciertos lazos si, llegado el momento, nuestra acción comunica lo opuesto? Nuestra presencia en un lugar donde no queremos estar es, en sí misma, un acto de comunicación inauténtica. Estamos enviando el mensaje de que nuestra paz es negociable ante la presión social.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé lo ha reiterado en sus análisis sobre el bienestar: la madurez emocional pasa por poner límites y la necesidad de dejar de disculparse por necesitar silencio o soledad.

Elegir no ir a una reunión que drena, o preferir la calma y la introspección durante el bullicio, no es egoísmo; es una acción de coherencia.

El verdadero desafío de la coherencia no es saber lo que está mal; es dejar de hacerlo. Si declaramos que un ciclo está cerrado, la acción coherente es no volver a él. Si el ‘círculo cerrado’ nos convoca a un brindis de fin de año y acudimos por "compromiso", ese ciclo no estaba cerrado, estaba simplemente pausado.

Aquí es donde entra el cambio generacional. Las nuevas generaciones (Millennials y Gen Z) están mostrando un mayor desapego hacia los protocolos estrictos y una priorización de la salud mental sin precedentes. Este no es solo un cambio cultural; es una declaración de autenticidad.

Para ellos, la coherencia es una extensión del cuidado personal. Están más dispuestos a romper el mandato explícito e implícito de las fiestas si esto va en contra de su verdad personal. Están enseñando que el coraje no es enfrentarse al otro, es enfrentarse al "deber ser".

Están demostrando que la acción coherente no siempre es la presencia alegre, es la ausencia firme y respetuosa. Están enseñando que cerrar un círculo implica también cerrar la puerta a las expectativas ajenas durante la temporada festiva, haciendo de su autenticidad el nuevo estándar de la madurez.

La autenticidad es un músculo que se fortalece con el uso, especialmente cuando la corriente va en contra. Las festividades navideñas son la prueba de fuego de nuestra genuinidad. Dejemos de validar la nula acción con grandes palabras.

La verdadera columna #SinFiltro de este año no es la que escribimos, es la que vivimos. Es el coraje de honrar nuestra introspección y permitir que esa verdad se comunique a través de nuestras decisiones, no solo de nuestros deseos.

¿Cuál es el acto de coherencia #SinFiltro que va a practicar estas navidades? Recuerde: lo que callamos y lo que evitamos, comunica a los demás y, sobre todo, a usted mismo, su verdadero nivel de compromiso con su autenticidad.